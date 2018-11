Elfer mit dem Abpfiff bringt den Sieg

Ingo Muhme

Wandlitz Der 1. FV Eintracht Wandlitz gewann im Spiel der Fußball-Landesklasse Nord mit 1:0 gegen die Gäste vom FC Falkenthaler Füchse. Während die erste Hälfte den Platzherren gehörte, kamen die Füchse nach dem Wechsel besser ins Spiel. Trotzdem fiel der Siegtreffer erst in der 98. Minute.

Eintracht Wandlitz kann doch noch gewinnen, aber nur mit viel Glück. Dass man vor der Begegnung sehr oft von einem Sechs-Punkte-Spiel hörte, lag ganz einfach am tabellarischen Trend beider Vertretungen. Denn dieser zeigte Richtung Tabellenkeller und bedeutete für den Verlierer der Partie endgültig im Abstiegsstrudel angekommen zu sein.

Gäste-Trainer Hannes Krämer konnte es nach Spielende nicht ertragen, die jubelnden Wandlitzer im Freudentaumel zu sehen. Er nutze das Weite, um den K.o.-Schlag für sein Team aus der 98. Minute, welcher zur Niederlage führte, irgendwie zu verdauen. Denn der Elfer, den Pascal Sorgatz versenkte, war vollkommen unnötig entstanden. Florian Koch und Andreas Baumann hatten sich nach einem abgewehrten Eckball im Falkenthaler Strafraum außerhalb des Sichtfeldes der Referees zu einem verbalen Tête-à-Tête getroffen, in dem sich schlussendlich Florian Koch verleiten ließ, Baumann umzuschubsen. Schiri-Assistent Maurice Martini zeigte ohne zu zögern das zu wertende Foulspiel an, was zum spielentscheidenden Strafstoß führte. Pascal Sorgatz musste auf seine Ausführung lange warten, weil sich Andreas Baumann im Nachgang auch nicht im Griff hatte, einem Gegenspieler auf den Hinterkopf klapste und dafür rot bekam. Hannes Krämer rang in seiner Analyse schon nach Fassung: „Mir ist unverständlich, wie so etwas passieren kann. Der Junge ist selbst Schiri, mir fehlen einfach die Worte. Mit einem 0:0 hätten wir leben können, was auch absolut gerecht gewesen wäre.“

Spielerisch konnte man vorab nicht viel erwarten, was letztendlich auch der Realität entsprach. Zu sehr fehlte beiden Teams das Selbstvertrauen, gepaart mit Verletzungspech und personellen Ausfällen. Hinzu kam, dass gerade auf Wandlitzer Seite einige gestandene Spieler seit Wochen ihre Form suchen. So entwickelte sich eine unansehnliche Begegnung, die eigentlich nur von der Spannung lebte. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Jan Großer für seine Eintracht nach acht Minuten, als er in einen Rückpass zum Gäste-Torsteher sprintete, sein Schuss aber noch abgewehrt werden konnte. Diese Chance bedeutete dann den Startschuss in eine intensiv und hart umkämpfte, aber nicht unfaire Partie, in deren Folge weiterhin jeglicher spielerischer Glanz fehlte. Hektik war eingezogen, Fehlpässe „en masse“ und stark zu spürende Verunsicherung prägten die Begegnung. In Wandlitz Defensive war Tobias Freitag nach langer Abwesenheit zurückgekehrt, was zumindest der abhandengekommenen Stabilität wieder etwas auf die Beine half. Jan Großer setzte in der 18. Minute das nächste Eintracht Highlight, als er in artistischer Manier per angesetztem Seitfallzieher Gästekeeper Florian Jäger zum ersten ernsthaften Eingreifen zwang. Falkenthal war genauso kämpferisch unterwegs und kam aber eher zufällig zu Möglichkeiten. Gerade bei hohen Bällen zeigte sich Wandlitz Keeper Harald Hübner im Kontrollieren des Balles nicht immer sicher. So hatte er Glück, dass so ein Fauxpas ohne Folgen blieb, als Hannes Theel die Kugel weit neben das Tor jagte (31.).

Chancen blieben weiterhin für beide Vertretungen Mangelware, was sich auch nach Wiederanpfiff kaum änderte. Glücklich konnte man sich schon schätzen, dass Schiedsrichter Nico Hannemann vieles laufen ließ, was dem einem oder anderen zwar nicht so gefiel, aber dem verkrampften Spielfluss letztendlich zu Gute kam. Wandlitz zog die Zügel an, Falkenthal hingegen hatte in der Anzahl der Möglichkeiten nun das Plus auf seiner Seite. Philipp Benthin zeigte sich zweimal sehr schussfreudig, hatte aber beide Male Pech. Zum einen, dass Tobias Freitag im Wege stand (55.), zum anderen, dass Harald Hübner hervorragend parierte (65.). Die Schlussphase gehörte Pascal Sorgatz, der sich und seine Kollegen immer wieder antrieb und auch selbst zu Möglichkeiten kam, wie die in der 98. Minute, die bekanntlich zum doch sehr glücklichen Endstand führte.

„Die erste Halbzeit gehörte klar uns, da haben wir es sehr gut gemacht. In Halbzeit zwei waren die Füchse besser. 0:0 wäre in Ordnung gewesen. Ich bin zufrieden. Heute kein Gegentor, in Wriezen letzte Woche nur eins, das stimmt mich erst einmal zuversichtlich.“ fasste Eintracht Coach Matthias Händler seine Sichtweise zum Spiel zusammen.