Dem Aufsteiger nur einen Zähler ins Gepäck gelegt

Jörg Matthies

Schwedt. (MOZ) In der Herren-Verbandsliga der Classic-Kegler hat der FC Schwedt den Aufsteiger KSV Schipkau aus Oberspreewald-Lausitz letztlich klar mit 7:1 Punkten und 3139:3090 Kegeln bezwungen. Nach dem kürzlichen Spielabbruch in Beyern floss nun von sechs bisher absolvierten Saisonpartien bereits das fünfte Heimergebnis in die Tabelle ein.

Die nicht ganz in optimaler Besetzung antretenden Oderstädter mussten zunächst die ergebnislose, insgesamt sechsstündige Fahrt des vorangegangenen Spieltages aus den Köpfen bekommen, als beim SV Frieden Beyern (Elbe-Elster) fast an der sächsischen Grenze nach ganzen 34 Wurf der Wettkampf wegen einer defekten Bahn abgebrochen werden musste. Zur weiteren Verfahrensweise gibt es bislang keine Aussage.

Diesmal hatten die Oderstädter ihren letztlich stärksten Kegler gleich im Start-Duo parat: Steffen Schiller gab zwar die erste Bahn knapp mit 125:131 ab, trumpfte dann aber großartig auf und brachte mit 3:1/565:510 einen klaren Sieg und ein gutes Holz-Polster ins Protokoll. Angesichts des 482:583 von FCS-Ersatzspieler Kay-Ingo Zillmann (starke 155 Zähler auf der Schlussbahn!) beim zeitgleichen Duell mit dem überragenden Gäste-Kegler Enrico Deßombes war dies auch dringend nötig.

Peter Merker und Thomas Schulz machten sich für die Oderstädter im Mitteldurchgang daran, die Führung zu übernehmen. Das sollte durch Merkers 3:1/497:494 gegen Mathias Baum und vor allem durch das 3:1/551:523 von Schulz gegen Maik Pfünder auch gelingen. Nun führte der Gastgeber mit 3:1 Teampunkten, hatte aber immer noch 15 Kegel weniger auf dem Konto, wofür der Gast bis dahin zu zwei zusätzlichen Zählern gekommen wäre.

Marcel Leverenz und Frank Pachmann sollten aber schließlich auch diese Wertung zugunsten der Oderstädter wenden. Leverenz begann zwar ganz schlecht (107er-Bahn), trumpfte dann aber auf und holte gegen Dirk Hoffmann noch ein souveränes 3:1/542:502. Pachmann fand insgesamt nicht zu seinem gewohnten Spiel, für ein 3:1/ 502:478 reichte es gegen Uwe Herrmann aber dennoch.

Nun ist ein Wochenende spielfrei, ehe danach die beiden Vergleiche mit den Berliner Liga-Vertretungen folgen: Zunächst ist der überraschend mit 3:11 Punkten am Tabellenende stehende Zweitbundesliga-Absteiger Semper/AdW in der Schwedter Waldsportanlage zu Gast, dann müssen die Oderstädter (derzeit 5./ 7:5 Punkte) zum aktuellen Tabellenführer SKC Kleeblatt Berlin (10:4), der auf seiner äußerst schwer zu bespielenden Heimbahn in dieser Saison unbezwingbar erscheint. Schon am 1. Dezember ist Rückrundenstart.