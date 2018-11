Erst gepennt, dann Spiel gedreht

Helmut Musick

Beeskow Nach einem 0:2-Pausenrückstand und einer indiskutablen Leistung in der ersten Halbzeit drehten die Beeskower Preußen das Heimspiel der Fußball-Landesklasse Ost gegen die SG Eintracht Peitz. In der Nachspielzeit kamen sie durch Max Rosengart zum 3:2-Siegtreffer.

„Das war nichts für schwache Nerven, aber die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch nach einem Rückstand immer wieder zurückkommen kann“, war Trainer Robert Fröhlich nach dem kaum mehr zu erwartenden Happy End erleichtert.

Die Partie hatte mit einer Großchance für Oliver Jakopaschke begonnen, der den Ball aus Nahdistanz nicht an Gäste-Keeper Steffen Leupold vorbeibringen konnte (7.). Die Eintracht machte es nur wenig später besser: Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Stefan Runge verlängerte Niclas Straube mit dem Kopf, und der Ball war im Netz (16.).

Der Gastgeber versuchte das Spiel nach vorn zu forcieren, fand aber nicht die passenden Mittel, um den Gegner ernsthaft zu gefährden. So ging ein Volleyschuss von David Stark über den Peitzer Kasten (25.), ein Kopfball von Michael Ulbrich nach Ecke von Tim Schloddarick landete nur am Gebälk des Gästetores (32.). Ein klassischer Konter der Gäste führte dann sogar zum 0:2 aus Preußen-Sicht: Angreifer Enrico Kadler war nach erneuter Vorarbeit von Runge mit dem Kopf zur Stelle (34.).

Anschließend hatten die Beeskower dann sogar noch Glück, dass Daniel Richter mit seinem Schuss nur den Pfosten traf (38.) und so eine mögliche Vorentscheidung ausblieb. Auf der anderen Seite klärte Leupold kurz vor der Linie (39.), ein Schuss von David Stark strich nur knapp am Tor vorbei (43.).

Die Preußen wollten das Blatt mit Macht wenden, wechselten noch vor der Halbzeit, um mit der jetzt umgestellten Formation mehr Druck auszuüben. Das zeigte dann auch sofort Wirkung. Energiegeladen ging das Fröhlich-Team in die zweite Spielhälfte. Kaum wieder zu erkennen, erarbeitete sich die Mannschaft jetzt Chance um Chance. Es war viel Bewegung im Beeskower Angriffsspiel, was dann auch umgehend belohnt wurde: Der 30-jährige Ulbrich, der in der Saison 2016/17 für die Peitzer Eintracht in der Landesklasse Süd gespielt hatte (23 Einsätze, zehn Tore, fünf Assists, eine Rote Karte am letzten Spieltag), traf nach einer Stark-Flanke, am langen Pfosten stehend, zum Anschluss (49.).

Es dauerte dann aber noch bis zur 74. Minute, ehe der Ausgleich fiel: Nach einer Kopfball-Stafette im Strafraum gelangte das Spielgerät zu Stark, der sich eine freie Schussposition erarbeitete und überlegt abzog. Unhaltbar für Eintracht-Schlussmann Leupold schlug der Ball im langen Eck ein. Und die Preußen wollten mehr, drückten den Gegner jetzt förmlich in seine eigene Hälfte. Oftmals waren die Gastgeber nur noch durch Fouls zu stoppen. Einen dieser Freistöße zimmerte Ulbrich an den Außenpfosten (76.).

Allmählich lief den stürmenden Preußen die Zeit davon. In der Nachspielzeit dann aber doch noch die Erlösung: Nach einer Ecke von Tim Schloddarick stieg Max Rosengart hoch und köpfte den Ball billardmäßig an den rechten Innenpfosten, von dem das Spielgerät ins Tor sprang (90.+2). Riesen-Jubel hier – große Enttäuschung da. Das Kurz-Resümee des Beeskower Trainers: „Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gestanden, uns dann nach der Umstellung aber aufgerappelt und, wenn auch spät, zurecht belohnt.“

Der Sieger verbleibt damit auf Platz 4, tritt am Sonnabend zum Spitzenspiel beim Aufsteiger aus der Kreisoberliga Ostbrandenburg und ungeschlagenen Tabellenführer FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf an. Die aus der Süd-Staffel gewechselten Peitzer rutschten nach der vierten knappen Niederlage in Folge auf Rang 13.