Doppelter Härtetest auf Ibiza

Helke Wannewitz

Ibiza-Stadt Als zweimaliger Vize-Europameister der Altersklasse 70 bis 74 ist Helke Wannewitz aus Braunsdorf von den Titelkämpfen der Europäischen Triathlonunion auf Ibiza zurückgekehrt, wobei die zweite Silbermedaille einen faden Beigeschmack hatte.

Die Europameisterschaften finden neuerdings im Rahmen sogenannter Multisport-Events statt, wobei eine Woche lang täglich eine andere Disziplin gestartet wird. Diesmal war die Balearen-Insel Ibiza Schauplatz dieses Spektakels. Für Helke Wannewitz vom Triathlonverein Fürstenwalde Grund genug, eine Woche Sommernachlese mit einer besonderen sportlichen Herausforderung zu verbinden. Apropos, als eine solche erwies sich schon der Radtransport, da ein Mountainbike in keinen herkömmlichen Radkoffer passt, so dass extra eine Transport-Pappkiste präpariert und zum Flughafen bugsiert werden musste.

Wannewitz hatte für die beiden Cross-Disziplinen gemeldet, „leichtsinniger Weise“, wie er eingestehen musste, „ich habe mich von den eher moderaten Streckenlängen verleiten lassen. Allerdings musste ich vor Ort feststellen, dass es auf Ibiza immer nur rauf oder runter geht.“

Beim Einchecken für den Cross-Duathlon in St. Miguel, einer kleinen Bucht im Norden der Insel, wurde dem Deutschen dann schnell klar, dass es brutal hart werden würde. Denn die drei Kilometer lange Laufstrecke war mit Hindernissen und längeren Sandpassagen sowie einem steilen, felsigen und schmalen Trial gespickt, „und bei den Höhenmetern der Radstrecke hatten die Veranstalter glatt eine Null vergessen, oder absichtlich weggelassen ...“

Laufend ging es zunächst durch den Sand und anschließend über Stock und Stein steil bergauf und -ab. Als Zweiter seiner Altersklasse wechselte Wannewitz nach drei kräftezehrenden Runden, aber noch immer hochmotiviert aufs MTB. „Als dann aber die ersten dreiunddreißig-prozentigen Rampen kamen, dachte ich wirklich, im falschen Film zu sein. Ich kenne ja diverse brutale Cross-Strecken, zum Beispiel in Zittau, Angermünde und Zeulenroda, aber was uns da verlangt wurde, war absolut grenzwertig.“ Der TVF-Oldies dachte schon ans Aussteigen, kam dann aber doch immer besser in Tritt und konnte in der dritten Runde sogar den führenden Jose Perez Martinez aus Spanien überholen. Dieser hatte dann aber beim zweiten Laufen über vier Kilometer die besseren Beine, so dass sich der Braunsdorfer – „glücklich, dass Material und Körper noch intakt waren“ –, mit dem zweiten Platz begnügen musste. Offen bleib die Frage, ob er sich Ähnliches zwei Tage später nochmals würde antun wollen.

Aber der 70-jährige Wannewitz regenerierte recht gut. „Mir wurde bei der Startnummernausgabe versichert, dass es beim Cross-Triathlon deutlich entspannter zugehen würde.“ Und so stand er also in der wunderschönen Bucht von Calla Bassa wieder am Start. „Das 1000-Meter-Schwimmen, meine ,Angstdisziplin’, war in dem glasklaren, noch immer 23,5 Grad warmen Wasser kein wirkliches Problem, und so ging ich wieder als Zweiter meiner Altersklasse auf die zwanzig Kilometer lange Radstrecke, mittlerweile wohl meine stärkste Disziplin“, berichtet der Braunsdorfer.

Da aber erwarteten ihn Geröllfelder, übersät mit Wurzeln und scharfkantigem Lavagestein. Buchstäblich jeder Moment der Unaufmerksamkeit führte unweigerlich zu Stürzen. „Ich habe davon auch reichlich zu sehen bekommen, bin selbst aber zum Glück verschont geblieben, ebenso wie von Materialproblemen.“ Dafür aber erwischte es ihn auf der Laufstrecke: ein kurzer Stolperer, und Wannewitz landete auf den rauen Steinen. Zum Glück ohne schlimmere Folgen, so dass er, nur leicht an Händen und Knien ramponiert, aber voller Euphorie nach den sechs abschließenden Kilometern ins Ziel laufen konnte.

Dort herrschte Verwirrung über die Podiumsplatzierungen, denn der auf 1 geführte Martinez, der nach dem Deutschen aus dem Wasser gekommen war und selbst sagte, dieser hätte ihn auf dem Rad überrundet, wurde mit einer rund zehn Minuten schnelleren Zeit als Europameister geführt. So blieb für Wannewitz wieder der Silberrang. „Offizielle Ergebnislisten gab es nicht, aber meine Schwimmzeit wurde im Nachhinein um zwei Minuten ,nachgebessert’, und so war ich trotzdem happy und zufrieden mit meiner Leistung“, sagte der Vereinsvorsitzende des TV Fürstenwalde ohne Groll.