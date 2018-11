Ein Gesetz für die Bürger

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Dinge lassen Befürworter eines strengen Polizeigesetzes gerne unter den Tisch fallen. Erstens: Dass Terroristen wie das NSU-Trio oder Anis Amri nicht rechtzeitig gefasst wurden, lag nicht an fehlendem Aktionsspielraum der Ermittler, sondern am Versagen der Sicherheitsbehörden. Zweitens: Auch wenn es so heißt, ist das Polizeigesetz nicht für die Beamten gemacht, sondern wie jedes Dekret in diesem Land allein für die Bürger. Und zwar auch, um sie vor zu viel Polizei zu schützen.

Das ist zu beachten, wenn ausgerechnet in Zeiten sinkender Kriminalitätsbelastung Gesetzesverschärfungen geplant werden. Dass der Innenminister mit seinem Entwurf über das Ziel hinausgeschossen ist, war von Anfang an klar. Ob die von den Linken durchgesetzten Korrekturen ausreichen, wird die nun im Parlament anstehende Tiefenprüfung des komplexen Gesetzestextes zeigen. Im Blick sollte man dabei behalten, dass für die Sicherheit im Land eine gute personelle Ausstattung von Polizei und Justiz entscheidend sind.