Von netten Nachbarn und dreisten Dieben

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 36 Baugrundstücke hat die Stadt im ersten Bauabschnitt der Ketschendorfer Feldmark verkauft. Die ersten Familien wohnen dort, die Stimmung ist gut. Im Frühjahr soll die Ausschreibung für 44 weitere Grundstücke folgen.

Einen Monat hat sich Alexander Weber gegeben, dann soll der Schuppen stehen. „Ich will nicht die Geisel meines Grundstücks sein“, begründet er das große Zeitfenster. Schwarze Erde bedeckt den Boden hinter seinem Haus, darauf liegt eine Plane, auf der der 39-Jährige die Elemente für sein Gartenhaus ordnet.

Seit zwei Wochen wohnt Alexander Weber mit seiner Familie im neuen Haus. „Fürstenwalde ist eine schöne Stadt“, findet der Notfallsanitäter. Seit zehn Jahren leben er und seine Frau dort. Als die Stadt die 36 Parzellen im Herbst 2016 auf den Markt brachte, griff das Paar zu. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt Weber in Anbetracht der steigenden Grundstückspreise.

Das dachten sich auch viele andere junge Leute. Alle Flächen sind vergeben. Auf manchen liegen Bodenplatten, auf anderen steht der Rohbau, etliche Häuser sind fast bezugsfertig, viele bereits bewohnt – aber an fast allen wird noch gewerkelt.

Beni Uris bewegt ein Gerät, das an einen Schneeschieber erinnert, über einen Kieshaufen, um eine Mischanlage zu befüllen. „Wir machen hier Estrich“, sagt Uris, der für eine Baufirma aus Hannover arbeitet. Auf der anderen Straßenseite setzt Elektriker Uwe Engelmann Stromverteiler. „Im Dezember ist hier Einzug“, ruft er vom Treppenabsatz.

Auch Tom Urbanski plant seinen Einzug im Dezember. „Unsere Wohnung haben wir aber erst zu Ende Januar gekündigt“, sagt der 28-Jährige. „Wir wollen den Stress, unter dem wir stehen, von den Kindern fernhalten“, ergänzt er. Immerhin hätte sich der Einzug bereits um ein halbes Jahr verzögert.

Auch die Diebstahlserie, von der die Lily-Braun-Straße betroffen ist, sei immer noch ein Ärgernis. „Erst vor zwei Wochen wurden bei uns wieder 15 Zentimeter kurze Kabel-Enden abgeschnitten“, ärgert sich Tom Urbanski. Beim Material handele es sich um Cent-Beträge, dennoch müsse der Elektriker anrücken.

„Sonst“, sagt er, „ist die Stimmung gut“. Nachbarn helfen sich. „Wenn es am Wochenende Krach gibt, weil jemand etwas fertig kriegen will, sehen das die anderen entspannt.“ Da zeige sich, dass alle in der gleichen Situation stecken. „Der Einzug ist der nächste Schritt im Lebensabschnitt“, bringt es Urbanski auf den Punkt.

„Ich fühle mich hier wohl“, sagt auch Manja Fischer. Die 31-Jährige schiebt einen Kinderwagen übers Schotter-Gemisch, das die Straße noch bedeckt. Wie andere Anlieger hat sie ihr Grundstück erschlossen gekauft, inklusive Straßenbau.

So soll es auch im Wohnbaugebiet Ketschendorfer Feldmark II sein. 44 Baugrundstücke entstehen dort. „Drei sind zwei- bis dreigeschossig bebaubar und für Mehrfamilienhäuser geeignet“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Die Ausschreibung soll im Frühjahr erfolgen. Vorher seien Grundstücksberäumung, Straßenbau inklusive Medienerschließung und die Parzellierung zu erledigen.