Laptops werden vernichtet

Schöneiche (MOZ) Könnte er, wie er wollte, würde dieser Mann wohl gleich noch mal zuschlagen. Doch seine Frau bewahrt kühlen Kopf. Die Lagermöglichkeiten zu Hause seien begrenzt, sagt sie, und so treten beide am Dienstagnachmittag im Schöneicher Rathaus den Heimweg nach Woltersdorf an. Dort soll aus dem gerade für fünf Euro ersteigerten und einem schon vorhandenen Diamant-Herrenrad ein fahrtüchtiges werden, wie der glückliche Käufer ankündigt.

Regelmäßig versteigert die Gemeinde Schöneiche Fundsachen, denn längst nicht alles, was dort abgegeben wird, gerät wieder an seinen Besitzer. Um die 20 Prozent betrage die Quote dessen, das abgeholt wird, schätzt Nico Liebenow vom Ordnungsamt. So manches von dem, was übrig bleibt, kommt nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist unter den Hammer. Wenn Hoffnung besteht, dass sich Käufer finden, jedenfalls. Regenschirme werden in Schöneiche längst nicht mehr versteigert. So gut wie kein Interesse, haben Nico Liebenow und seine Kollegen festgestellt.

Sicher mehr gefragt wären Laptops, Tablets oder Handys, und eigentlich besteht auch kein Mangel an derartigen Fundstücken. Versteigert werden dürfen sie aber nicht, aus Datenschutzgründen. „Jegliche Datenträger werden vernichtet“, berichtet Nico Liebenow. „Wir haben eine Firma damit beauftragt.“ Auch Schlüssel werden nicht veräußert.

Bleiben der Skaterhelm, das Herrenjackett und die diversen Fahrräder, deren Weiterverkauf gestattet ist. Manches wechselt den Besitzer. Das rote Mountainbike etwa, das, aufgerufen für 20 Euro, letztlich für 35 Euro aus dem Portemonnaie ihrer Oma, die Augen eines Mädchens leuchten lässt. Und die Ladenhüter? „Einige kommen auf den Schrott“, steht für Rathaus-Hausmeister Bernd Nitsch fest. Andere Räder wird er sich bei Gelegenheit vornehmen, um den Dienstrad-Fuhrpark der Gemeinde zu vergrößern.