Hubertus Heil will sozial gerechteres Europa

Claus Liesegang und Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz noch das politische Berlin erschütterte, warb Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an der Viadrina für ein sozialeres Europa. Am Rande des EU-Bürgerdialogs sicherte er dem Osten Brandenburgs zudem mehr Unterstützung zu.

Die meisten Bundesminister, die Frankfurt besuchen, sind vertrauter mit der Großstadt am Main als mit der Grenzstadt an der Oder. Bei Hubertus Heil (45) ist das etwas anders. Von 1995 bis 1997 arbeitete er für die damalige Frankfurter SPD-Landtagsabgeordnete Heidrun Förster. „Ich fühle mich dieser Region durch viele persönliche Beziehungen verbunden“, erzählte der Bundesminister für Arbeit und Soziales am Montagabend an der Viadrina. Aus seiner Sicht verdiene der Osten Brandenburgs „die besondere Aufmerksamkeit der Bundesregierung – wenn es etwa um die besondere geografische Lage geht, die Förderung von Forschung und Entwicklung und die Sicherung des Fachkräftebedarfs“. Er verwies zugleich auf den sozialen Arbeitsmarkt und das Teilhabechancengesetz. Es tritt zum 1. Januar in Kraft, über Zuschüsse an Arbeitgeber will die Bundesregierung Langzeitarbeitslose wieder dauerhaft in Jobs bringen. Davon, so ist der Minister überzeugt, „profitieren auch viele Menschen im Osten Brandenburgs, denen wir eine Chance auf sozialversicherungspflichtige Arbeit eröffnen“.

Zuvor waren Hubertus Heil und Viadrina-Arbeitsrechtsexpertin Prof. Dr. Eva Kocher im sehr gut gefüllten Logensaal mit Frankfurtern über europäische Arbeits- und Sozialpolitik ins Gespräch gekommen. Die Idee für die Dialog-Reihe stammt vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Man wolle angesichts der Vertrauenskrise vieler Bürger in europäische Institutionen stärker das direkte Gespräch suchen, um zu „erspüren, was die Menschen bewegt, wenn sie an Europa denken“. Schließlich stehen im Mai 2019 Wahlen zum EU-Parlament an. Außerdem bereite sich die Regierung mit dem Bürgerdialog bereits inhaltlich auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 vor.

„Wir haben die soziale Dimension Europas zu schwach betont in den letzten Jahren“, befand Hubertus Heil. Das soziale und ökonomische Gefälle in der EU trage dazu bei, dass Menschen Populisten hinterherliefen. Er sprach sich daher in Frankfurt für einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für Mindestlöhne und Grundsicherungssysteme aus – und gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie es Teilnehmer des Bürgerdialogs ins Spiel brachten. Auch mit Blick auf Digitalisierung und Globalisierung unterstrich Hubertus Heil, dass Arbeit den meisten Menschen mehr sei als Broterwerb. „Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“.

Er plädierte zudem für „eine Renaissance des Tarifsystems“, eine Stärkung der Gewerkschaften also. Ohne die bewährte Aushandlung von Löhnen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern würden soziale Verwerfungen weiter zunehmen.

Eva Kocher pflichtete Hubertus Heil bei. Gewerkschaften seien Innovationstreiber für die Sozialpolitik. „In dem Bereich ist es aber sehr viel schwieriger zu einer Europäisierung zu finden. Das muss aus den Gesellschaften heraus wachsen.“