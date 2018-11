Polizeigesetz stößt weiterhin auf viel Kritik

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Das rot-rote Kabinett hat am Dienstag den entschärften Entwurf für ein neues Polizeigesetz abgesegnet. Während sich die Linkspartei mit dem ausgehandelten Kompromiss recht zufrieden zeigt, kommt von mehreren anderen Seiten Protest.

Erweiterte Maßnahmen zur Terrorbekämpfung, eine verstärkte Schleierfahndung im Zusammenhang mit der Grenzkriminalität und der Einsatz sogenannter Bodycams bei Polizeieinsätzen – der von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) präsentierte Gesetzentwurf enthält nach wie vor zahlreiche Neuerungen. Allerdings wurde der Text seit dem Sommer auf Druck der mitregierenden Linken in vielen Punkten deutlich entschärft.

Im Kampf gegen den Terror soll es künftig möglich sein, gegen Personen Aufenthalts- und Kontaktverbote zu verhängen, „wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums“ eine Tat begehen werde oder „wenn individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit“ für eine solche Tat begründet. Das Gesetz gibt den Beamten also auch bei einem vagen Verdacht Sanktionsmaßnahmen in die Hand. Der Minister betonte, dass dies laut Bundesverfassungsgericht zulässig sei.

Gestrichen wurde nun jedoch der Passus, dass diese Personen zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden können. Weiterhin im Entwurf enthalten ist hingegen mit Richtererlaubnis die Möglichkeit von bis zu vier Wochen Gefängnis, wenn die Personen gegen das Aufenthalts- und Kontaktverbot verstoßen.

Die Überwachung von Messenger-Diensten wie WhatsApp soll künftig zur Terrorabwehr möglich sein, nicht aber wie von Schröter ursprünglich gewünscht auch im Kampf gegen die allgemeine Kriminalität. Nicht durchsetzen konnte er sich zudem mit dem Wunsch nach heimlicher Online-Durchsuchung von Computern. Die Schleierfahndung, also verdachtsunabhängige Personenkontrollen, soll an allen großen Durchgangsstraßen im Land erlaubt sein.

Brandenburgs Linken-Chefin Anja Mayer lobte die Streichung diverser Verschärfungen und betonte, dass mit dem nun vorliegenden Entwurf die Eingriffe in Bürgerrechte etwa bei der Handy-Überwachung im Vergleich zu anderen Bundesländern „ganz eng begrenzt“ seien. „Damit haben wir in der Diskussion ein Verhältnis von Freiheits- und Grundrechten im Zusammenhang mit den veränderten Sicherheitsbedürfnissen hergestellt“, sagte sie.

Kritik kam von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Landeschef Andreas Schuster monierte den Wegfall der Fußfessel für mögliche Terror-Täter. „Das Aufenthalts- und Kontaktverbot einer Person rund um die Uhr zu überwachen, ist extrem personalintensiv“, sagte er. Außerdem kritisierte Schuster, dass die Handy-Überwachung im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität unzulässig sein soll. Die Regelungen dazu, wann die Polizei gegen Terroristen Sprengstoff einsetzen darf, seien „diffus“.

Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) lehnt die Korrekturen ab und hätte sich ein Festhalten am ersten Entwurf gewünscht. CDU-Landeschef Ingo Senftleben nannte den überarbeiteten Entwurf einen „faulen Kompromiss zu Lasten der Sicherheit“. Rot-Rot lasse die Polizisten im Regen stehen und setze die Sicherheit aufs Spiel.

Die Grünen im Landtag sehen indes nach wie vor „schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte, vor allem die Privatsphäre der Brandenburger“. Fraktionschef Axel Vogel gab zu bedenken, dass die Auswertung großer Datenmengen, wie sie etwa bei der Schleierfahndung anfallen, sehr personalintensiv sei. „In der Folge entstünde nicht mehr, sondern weniger Sicherheit – weil die dadurch gebundenen Beamten dann an anderer Stelle fehlten“, warnte er.

Bedenklich sei zudem, dass unbestimmte Rechtsbegriffe ein polizeiliches Handeln in fast jeder Situation erlauben würden. Die neuen, besonderen Befugnisse zur Terrorismus-Bekämpfung seien „komplett überflüssig“, so Vogel. Die Abwehr dieser Gefahren zähle bereits zur Strafverfolgung, so dass genügend Gegenmittel zur Verfügung stehen würden.