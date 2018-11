Gruselnacht im Hexengarten

Alles Schminke: Eileen Burchard und Jody Krüger feierten im Jugendklub „Haus am See“ in Erkner. © Foto: Mara Kaemmel

Amrei Groß, Mara Kaemmel

Fürstenwalde (MOZ) Wenn sich zu Halloween die Dunkelheit über Fürstenwalde senkt, schlägt die Stunde von Mayko Maier. Seit mehreren Jahren verwandelt der 56-Jährige seinen Garten in ein Grusel-Paradies. Auch in Erkner wurde gefeiert.

Giftig grün wabert Rauch aus einem großen Kessel, hinter dem ein skelettierter Küchenmeister ewig grinsend das Messer schwingt. Abgetrennte Gliedmaßen liegen ihm zu Füßen, auf dem breiten Kesselrand ruht frisch und blutig ein Gehirn. Nebel zieht durch die gruselige Szenerie, eine Fledermaus mit scharlachroten Augen fliegt kreischend darüber.

Was Mayko Maier Jahr für Jahr zu Halloween in seinem Garten erschafft, ist nichts für schwache Nerven. In dieser Grusel-Nacht verwandelt der 56-Jährige sein Grundstück in der Erich-Weinert-Siedlung in einen Hexengarten voller schauriger Details: Spinnweben aus neongrüner und weißer Viskose säumen den Weg, suppentellergroße, haarige Spinnen lauern in den Bäumen, Puppen mit leeren Augenhöhlen blicken stumm aus den Rabatten.

„Angefangen haben wir ganz klein mit weißen Maleranzügen und Clownmasken“, erinnert sich Maier. Im Laufe der Jahre habe sich das, was er und sein 33-jähriger Sohn Tim vorbereiteten, stets intensiviert. „Halloween ist ein Fest, auf das ich mich das ganze Jahr freue“, sagt Maier. In die perfekte Dekoration steckt der Fürstenwalder große Liebe zum Detail.

„Wir leben Halloween“, sagt Maier. „Nach den Geburtstagen meiner Familie und Weihnachten ist es mir das liebste Fest.“ Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Während Maier dieses Mal selbst die böse Hexe gibt und mit finsterer Masken-Mine vor dem Papp-Backofen auf wohlgenährte Kinder lauert, steht sein Sohn Tim als gesichtsloses, schweigendes Wesen an seiner Seite.

Nach und nach erwachen die Straßen der Erich-Weinert-Siedlung zum Leben. Dutzende kleine Geister, Zombies und Monster ziehen um die Häuser. Maier ist vorbereitet. „Bei uns kriegt jeder Naschereien“, sagt er. Über 30 Tüten stehen bereit.

In der Nachbarschaft ist der Halloween-Fan bestens bekannt. „Sein Haus ist Pflicht“, sagt Saskia Schulze, die am Abend mit Lilly (6) und Raphael (9) im Grusel-Garten vorbeikommt. Für sie zaubert Maier aus seinem Ofen eine ganz besondere Leckerei: „Gummibärenpizza“, jubeln die Kinder und greifen eifrig zu.

Auch Jalia (8) und Leni (7), die als Vampire unterwegs sind, sind begeistert: „Die Fledermaus ist das Beste“, finden sie und deuten mit leuchtenden Augen auf das Tier, das an einem dünnen Seil über der Szenerie schwebt.„Das ist mir der schönste Lohn“, sagt Maier. Ideen fürs kommende Jahr hat er längst: Es soll mittelalterlich werden. Einen Galgen hat Maier bereits vorbereitet, eine kleine Guillotine soll folgen.

Auch in Erkner wurde gefeiert: Im Jugendklub „Haus am See“ lernten die Gäste so richtig das Fürchten. Wer hier dabei sein wollte, musste durch ein spärlich erleuchtetes Gruselkabinett mit lebendigen Geistern. Einfach Augen zu und durch war nicht möglich – denn die Horrormeister Fabian Walkowiack, Franz Karg und Leon Nauendorff hatten sich eine Aufgabe ausgedacht: „Wir haben vier Puzzleteile versteckt, nur wer die findet, darf ans Gruselbuffet.“ Auf den Tisch kam eine Figur zum Aufessen – mit Kopf, Armen, Beinen und Füßen aus Hackfleisch, gefüllten Eiern und Würstchen im Schlafrock. Für Gruselflair sorgte auch die 16-jährige Eileen Burchard, die ihren Mitstreitern im Klub den Ekel ins Gesicht schminkte – blutende Wunden, Narben und schwarze Tränen.