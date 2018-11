dpa

Berlin (dpa) Bei der Kontrolle von Spielhallen in Berlin ist die Mehrheit mit Gesetzesverstößen aufgefallen.

Von 28 Wettbüros und Spielhallen in mehreren Bezirken, die Polizei, Steuerfahnder und Ordnungsämter am Dienstag überprüften, hielten sich nur 11 an die Vorschriften. Achtmal fehlte die Genehmigung für das Glücksspiel, in sechs Betrieben standen nicht erlaubte Sportwettgeräte, zudem gab es Geldspielgeräte ohne Zulassung oder welche, die längst abgemeldet waren.