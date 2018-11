Nächste Runde im Gezerre um den Amtsaustritt

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Seit zwei Jahren versucht die Gemeinde Schöneberg, aus dem Amt Oder-Welse auszutreten und sich der Stadt Schwedt anzuschließen. Doch der Prozess stagniert. Das führt zu Ärger auf allen Seiten.

Die Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen dem Amt Oder-Welse und der Stadt Schwedt steht noch nicht. Weil man sich nicht einigen konnte, sollte das Innenministerium entscheiden. Doch das verwies auf Formfehler im Vorfeld der Einwohnerversammlungen. Beschlüsse über den Gebietsänderungsvertrag hätten nicht mit der Fassung übereingestimmt, die beschlossen wurde. Deshalb müsste die richtige Version des Vertragstextes im Amtsblatt veröffentlicht werden und die Gemeindevertretung beschließen, dass Einwohnerversammlungen durchgeführt werden, zu denen das Amt einlädt. Dann, so das Innenministerium, könnte der Gebietsänderungsvertrag von der Gemeindevertretung neu beschlossen werden.

In der Amtsausschusssitzung vor einigen Tagen kam es nach einer Anfrage des Felchower Einwohners Rüdiger Samain, wer diese Formfehler gemacht hat, wann die Versäumnisse nachgeholt werden und wann die Versammlungen stattfinden, wieder zu einer heftigen Diskussion. Schwedt habe die Fehler gemacht, sagte der Amtsausschussvorsitzende Gerd Regler. Wann die Versammlungen nachgeholt würden, sei Sache der Gemeinde Schöneberg.

Wie es hieß, soll es nach dem aktuellen Stand und dem Willen der Gemeindevertretung keine Einwohnerversammlungen geben. Stattdessen sollen die Einwohner nach Abdruck des Vertragsentwurfs im Amtsblatt vier Wochen Zeit bekommen, sich dazu schriftlich zu äußern.

Der Amtsdirektor fungiert als Anhörungsstelle. Er habe sechs oder sieben rechtliche Probleme in den Unterlagen festgestellt. Der Text sei nicht mit ihm abgestimmt, erklärte Detlef Krause. „Bei einer späteren Prüfung hätte es wieder zu rechtlichen Bedenken kommen können“, sagte er. Seine Bedenken habe er dem Innenministerium mitgeteilt und in Kopie dem Schöneberger Bürgermeister. Auf die Frage, ob er die schriftliche Anweisung bekomme, den Text trotz der Mängel zu veröffentlichen, bekam er keine Antwort. Inzwischen war die Frist für die Abgabe des Amtsblattes verstrichen. Damit kann der angedachte Terminablauf nicht eingehalten werden, wonach die Einwohner vom 21. November bis 21. Dezember angehört würden. Zudem habe Detlef Krause erklärt, die Gemeinde Schöneberg bei den Vertragsangelegenheiten nicht mehr zu vertreten, obwohl er allen Gemeinden gegenüber neutral auftreten solle, so Bürgermeister Wilfried Schramm. Er kritisierte zudem, dass es zum Gebietsänderungsvertrag eine schriftliche Mitteilung geben soll, die dann nichtöffentlich behandelt werde. Laut Kommunalaufsicht, solle das Thema allerdings im öffentlichen Teil beraten werden.

„Diese Angelegenheiten gehören nicht in eine öffentliche Sitzung. Ich habe kein Interesse, auf diese Art und Weise in der Öffentlichkeit behandelt zu werden“, entgegnete Detlef Krause. „Auch ein Amtsdirektor darf eine Rechtsauffassung haben. Mehr sage ich nicht.“ Nach Ausschluss der Öffentlichkeit ging die Diskussion zu diesem Thema weiter.

„Die Schöneberger“, so die Meinung des Amtsausschussvorsitzenden Gerd Regler, „werden im Mai 2019 noch eine neue Gemeindevertretung und einen Bürgermeister wählen. Ich kann nur anraten, sich einen externen Berater zu besorgen. Man braucht hier rechtlichen Sachverstand.“ Ihm täte es leid, dass die Schöneberger so lange auf eine endgültige Entscheidung warten müssten. Das brandenburgische Innenministerium schiebe die Verantwortung wieder zurück. Man brauche jetzt Sachverstand. „Alles andere führt zu Konflikten, die wir alle nicht haben wollen“, sagte Gerd Regler.