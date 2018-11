Bauhaus-Schule mitten in der Natur

Edda Gutsche

Bernau (MOZ) Am 4. Mai 1930 konnte die Bundesschule nach zweijähriger Bauzeit eröffnet werden. Sie bot 120 Gewerkschaftsfunktionären Platz, die hier zwei- bis vierwöchige Lehrgänge absolvierten.

Bis zur Beschlagnahme durch die Nationalsozialisten im Juni 1933 hatten mehr als 4000 Gewerkschafter die Schule besucht. Danach wurde sie zur Reichsführerschule der NSDAP und der Deutschen Arbeitsfront umfunktioniert, später zur Schule für SS und Gestapo.

Bei Kriegsende dienten die Gebäude dem Reichssicherheitshauptamt als Ausweichquartier. 1947 wurde die Bildungsstätte als Bundesschule des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds (FDGB) wiedereröffnet und fungierte ab Anfang der 1950er-Jahre als Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“. Die Absolventen waren zunächst meist Diplom-Ökonomen und später Diplom-Gesellschaftswissenschaftler.

In den 1990er-Jahren beherbergte die Bundesschule die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, dann stand sie eine Zeitlang leer. Heute wird sie größtenteils von der Berliner Handwerkskammer genutzt, die ehemaligen Lehrerhäuser sind vermietet.

Der seit 1977 denkmalgeschützte Gebäudekomplex ist nicht mehr in seiner Originalform erhalten, hat doch seine dauerhafte Nutzung notwendige Veränderungen mit sich gebracht. Während der Sanierung, die bis Ende 2007 andauerte, wurde vieles in den Originalzustand zurückversetzt oder diesem angeglichen.

So wurden beispielsweise im Foyer die zwischenzeitlich holzverkleideten Betonträger wieder freigelegt. Die erneuerten Fußbodenplatten stammen aus demselben Steinbruch wie die Originale. In der heute leider kaum genutzten Aula verweisen Bodenbelag und Bestuhlung auf das ursprüngliche Inventar von 1930. Der Raum ist schlicht und wird nur durch ein Oberlicht an der Rückseite erhellt.

Hier sollten die Anwesenden den Vorträgen lauschen, sich konzentrieren. Der Speisesaal hingegen ist lichtdurchflutet. Hinaus in die Natur blicken und sich wohlfühlen, lautete hier die Devise. Die Ideen von Hannes Meyer verkörpert insbesondere der Glasgang, der alle Teile des Baukörpers miteinander verbindet und wie ein geschützter Waldweg anmutet.

Die Einbettung in die Natur hat für Meyer eine große Rolle gespielt. Der grüne Waldessaum lag unmittelbar vor dem Eingang. Durch Renaturierung und Neuanpflanzungen soll das ursprüngliche Bild wieder erstehen.

Hannes Meyer wurde 1928 in Dessau Nachfolger von Walther Gropius, dem Begründer und ersten Direktor des Bauhauses. Architektur war für ihn die höchste Form der Kunst. Getreu seinem Motto „Volksbedarf statt Luxusbedarf!“ wollte er das Bauhaus volksnah und volkstümlich gestalten und das Elitäre überwinden.

Durch seine ästhetischen und politischen Anschauungen machte er sich viele Feinde. Schließlich überwarf er sich nicht nur mit Walther Gropius, sondern auch mit Hans Wittwer, den er bereits aus Basel kannte. Wittwer war 1927 als Lehrer an das Bauhaus in Dessau berufen worden. Nachdem er mit Meyer die ADGB-Bundesschule konzipiert hatte, machte er die Detailplanung und war als Leiter des Baubüros im Wesentlichen an der Bauausführung beteiligt.

Der Komplex der Bundesschule besticht durch seine Funktionalität und Schlichtheit und zählt mit Sicherheit zu den gelungensten Werken der Klassischen Moderne. Das Besondere ist seine Lage im Bernauer Stadtforst. Die Innenausgestaltung der Gebäude wurde von den Bauhaus-Werkstätten Dessau ausgeführt. Hier sollte nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch der Gemeinschaftssinn gestärkt und soziales Verhalten praktiziert werden. Zur Bildungsstätte gehörten Versorgungseinrichtungen und eine Bibliothek ebenso wie ein großzügiger Freizeit- und Sportbereich.

Sportplatz und Turnhalle sind noch erhalten, ebenso die Laufbahn um den Teich. Von diesem natürlichen Gewässer wurde 1930 ein Teil abgetrennt, um ein Freibad anzulegen. Nach umfangreicher Modernisierung verfügt es heute über ein 50-Meter-Schwimm- und Sprungbecken und ein Lehrschwimmbecken. Das Freibad Waldfrieden gehört zu den schönsten Freibädern Brandenburgs.

Das Gelände des Bauhaus Denkmals Bundesschule Bernau ist ganzjährig öffentlich zugänglich, die einzelnen Gebäude sind mit Informationstafeln versehen. Im MeyerWittwerBau gibt es außerdem eine Ausstellung über die Architekten und die Geschichte der Bildungsstätte.

Wenn im kommenden Jahr 100 Jahre Bauhaus gefeiert und die noch erhaltenen Gebäude in Dessau, Weimar, Berlin, Eberswalde und Bernau in die feierlichen Höhepunkte einbezogen werden, warten zahlreiche Veranstaltungen auf Besucher. Das Jahresausstellungsprogramm für Bernau wurde von einer Fachjury begutachtet, die 66 Einreichungen begutachtete.

Dazu gehören Christa Jeitner und Martin Jahn mit textilen Arbeiten und Stoff-Installationen. Andrea Milde möchte ihre mobile Web-Station vorstellen. Roland Schefferski schafft eine auf Kleidungsstücken gestickte, ungewöhnliche Porträtreihe für das Bernauer Publikum und stellt diese in den Mittelpunkt seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Die Galerie Bernau bereitet aktuell gemeinsam mit Künstlern die Ausstellungsprojekte vor. Die „Schule im Walde als sozialpädagogisches Ideal“ gehört mit Sicherheit zu einem der beliebten Reiseziele 2019.

Führungen mit Besichtigung der Innenräume finden jeden Sonntag um 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am historischen Lehrerhaus,Hannes-Meyer-Campus 9. Der Teilnahmebeitrag kostet sechs, ermäßigt vier Euro. Weitere Informationen in der Bernauer Tourist-Information, Bürgermeisterstraße 4, Telefon: 03338 761919 oder unter www.bauhaus-denkmal-bernau.de.