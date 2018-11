Neue Entscheidungshilfen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. Die Stadt Wriezen arbeitet mit dem jungen Berliner IT-Unternehmen Polyteia zusammen. Dank gemeinsam mit Kommunen entwickelten Modulen können in der Verwaltung vorhandene Daten zusammengeführt und zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel im Kita-Bereich.

Auf Faruk Tuncer und das von ihm zu Jahresbeginn mitgegründete IT-Unternehmen Polyteia in Berlin ist Angelika Kerstenski aus der Wriezener Stadtverwaltung als Vorsitzende des Fachverbands der Kämmerer im Land Brandenburg aufmerksam geworden. Während sie sich bei der Herbsttagung des Verbands in der nächsten Woche der Wiederwahl stellen wird, ist Tuncer als Referent vorgesehen. „Intelligente Steuerung und Planung mit Daten“ heißt sein Thema, das in Wriezen und Oranienburg im Bereich der Kindertagesbetreuung bereits seine praktische Umsetzung erfährt.

Befragt habe man dazu auch andere Kommunen in Brandenburg, darunter Trebbin (Teltow-Fläming), Rüdersdorf, Ahrensfelde und Werneuchen, berichtet Faruk Tuncer. Wriezen und Oranienburg seien aber am schnellsten gewesen, das gemeinsam entwickelte Software-Modul auch zu nutzen. Wobei sich beide Städte grundlegend unterscheiden. „In Wriezen gibt es nur Kitas in freier Trägerschaft, in Oranienburg an die 18 allein in kommunaler Hand“, erläutert Tuncer und fügt hinzu, dass die per Modul aufbereiteten Daten unter anderem auch eine Bedarfsplanung ermöglichen. Es könne zum Beispiel die Anzahl der Kinder in den Einrichtungen ebenso anzeigen wie die entsprechende Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum und die Auswirkungen auf den Personalschlüssel.

Die Verantwortlichen könnten sich mit Hilfe des Tools sofort mit den Inhalten beschäftigen, sagt der Polyteia-Geschäftsführer und verweist darauf, dass sowohl Mitarbeiter in den Verwaltungen als auch Stadtverordnete bei den Befragungen bedauert hätten, dass sie bisher viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen mussten. „Uns war aufgefallen, dass die dafür nötigen Daten zwar meist vorhanden sind, aber in unterschiedlichen Systemen verarbeitet wurden und damit nicht miteinander verbunden waren“, macht Tuncer das Problem deutlich. Entsprechend aufwendig sei dann auch das Zusammenstellen dieser Daten etwa zur Begründung einer anstehenden Entscheidung gewesen. Nun könnten die Kommunen jedoch Daten aus der Personalverwaltung mit anderen aus dem Meldewesen, dem Finanzbereich oder/und dem Kita-Management harmonisieren, so Tuncer und freut sich, aus den Kommunen bereits weitere Anregungen für weitere Module bekommen zu haben.

„Wir denken an die Bereiche Schule und Feuerwehr“, bestätigt Angelika Kerstenski, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste in Wriezen, und nennt auch ihren Stellvertreter Lars Große, der sich vor allem in die technische Umsetzung einbringt. Die Zusammenarbeit sei für beide Seiten spannend.