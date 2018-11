Strausberger Quote sinkt auf 4,1 Prozent

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im Randberliner Bereich einschließlich Strausberg, Müncheberg und Märkischer Schweiz, sind im Oktober 69 weniger Arbeitslose gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote in der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Strausberg sank damit von 4,2 auf 4,1 Prozent. Mit einer Gesamtzahl von 2950 Arbeitslosen liegt Strausberg an der Spitze im ganzen Agenturbezirk Frankfurt, doch hat diese Region auch die meisten Einwohner. Der Schnitt im mittleren Ostbrandenburg liegt bei 6,1 Prozent. Agenturchef Jochem Freyer freut sich, dass die Gesamtzahl erstmals unter 14 000 gefallen ist. Märkisch-Oderland liegt dank der Strausberger Region mit 5,5 Prozent deutlich unter Oder-Spree (6,2) und Frankfurt (8,0). In den Nachbarregionen Seelow und Bad Freienwalde liegt die Arbeitslosenquote mit 7,8 und 9,9 Prozent rund doppelt so hoch.

Dennoch hat sich die Abnahme der Arbeitslosenzahl auch in den Strausberger Agenturbüros verlangsamt. Von August zu September sank die Zahl um 240, jetzt um 69. Die Zahl kommt zustande, weil sich 786 Personen in der Prötzeler Chaussee arbeitslos gemeldet hatten und 850 ihre Arbeitslosigkeit beendeten. Insgesamt gab es seit dem Jahresbeginn 8448 Arbeitslosmeldungen, das sind 672 weniger als in den ersten zehn Monaten von 2017.

Im Bericht der Arbeitsagentur werden auch die arbeitsmarktpolitischen Instrumente genannt, mit denen für zahlreiche Personen im Bezirk der Agentur für Arbeit Arbeitslosigkeit beendet oder verhindert werden konnte. Während 722 durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit der Arbeitslosigkeit entflohen, waren es 954, die in der Maßnahme „Aktivierung und berufliche Eingliederung“, 1035 in der beruflichen Weiterbildung, 1042 in der Berufswahl und Berufsausbildung, 554 in den besonderen Maßnahmen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und 1026 in Beschäftigung schaffende Maßnahmen statistisch geführt werden.

Jochem Freyer, der Frankfurter Agenturchef, sagt: „Das bevorstehende Weihnachtsgeschäft treibt in diesen Wochen den Bedarf an Verkaufskräften, Lagerhelfern und Auslieferfahrern weiter an.“