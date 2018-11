Gemeindearbeit verbindet die Mitglieder

Larissaa Benz

Beeskow (MOZ) Mit einem Gottesdienst und gemütlichen Beisammensein wurden am Reformationstag Ehrenamtliche der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Beeskow geehrt.

Insgesamt hat die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Beeskow knapp 200 Ehrenamtliche. Das berichtete die Ehrenamtskoordinatorin Anne-Kathrin Hartmann, während sie für die Gäste am Reformationstag Kaffee und Kuchen ausschenkte. Rund 70 waren der Einladung am Mittwoch gefolgt.

In einem Gottesdienst erinnerte Pfarrer Tobias Kampf daran, welch wichtige Funktion die Helfer für die Kirche in Beeskow und den umliegenden Dörfern leisten. „Ehrenamt klingt ein bisschen nach einer Behörde wie Einwohnermeldeamt“, sagte Kampf in seiner Predigt. Doch die Aufgaben in der Gemeinde seien vielfältig: Man könne sich mit Händen, Füßen und Worten einbringen. Mit den Händen etwa, um Kuchen für Gemeindefeste- und Nachmittage zu backen. Mit Worten, um etwa bei den Besuchsdiensten oder auch als Lektor in Gottesdiensten den Glauben in die Welt hinauszutragen.

„Die Motivation, eine Aufgabe in der Kirche wahrzunehmen, entspringt daraus, die Liebe Gottes weiterzugeben“, sagte Kampf. Er wolle damit alle Ehrenamtlichen gleichermaßen ansprechen.

Und doch wurde in diesem Jahr eine Person besonders hervorgehoben: Knut Krüger, der seit 50 Jahren ununterbrochen im Gemeindekirchenrat Mitglied ist und laut dessen Vorsitzenden Claudia Ludwig „für die Immobilien der Kirche brennt“, wurde für seine Verdienste extra geehrt (siehe Laudatio unten).

Nach dem Gottesdienst gab es in der „alten Schule“ gegenüber der Kirche ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Dies war für die Ehrenamtlichen auch Gelegenheit, sich besser kennenzulernen. Denn die Stadt- und Landgemeinde Beeskow hat auch viele Helfer in den Dörfern, wo immer wieder Gottesdienste abgehalten werden. So auch in Groß Rietz: Dort bringen sich unter anderem Uta Ulbrich und Doris Petsch im Gemeindeleben ein: „Ich bin damals dazu gekommen, als meine Kinder in der Christenlehre begonnen haben“, erzählte Uta Ulbrich. Gemeinsam mit weiteren Helfern kümmern sich die beiden um das Glockengeläut bei Gottesdiensten in Groß Rietz, verteilen den Gemeindebrief und putzen die Räumlichkeiten der Kirche. Sie machen das nach eigenen Angaben vor allem aus der Motivation heraus, das Gemeindeleben vor Ort aufrecht zu erhalten. Doris Petsch besucht auch regelmäßig den Ehrenamtlichen-Stammtisch, der alle zwei Monate in Beeskow ein Treffpunkt für die Helfer ist. „Ich finde das wichtig, um mitzubekommen, was in den anderen Orten der Gemeinde so passiert“, sagte sie.

Dieser Punkt ist auch Karola Dumstrey wichtig, die im Ortskirchenrat Krügersdorf-Grunow sitzt. „Das Zusammenwachsen zwischen Beeskow und den Dörfern ist meine Motivation für die Arbeit im Ortskirchenrat“, erzählte sie. Denn das Gebiet der Kirchengemeinde ist weitläufig: Die Gesamtkirchengemeinde verfügt über circa 2200 Mitglieder. Der Bezirk erstreckt sich bis in die Gemeinde Rietz-Neuendorf, hinzu kommt die Ortskirche Krügersdorf-Grunow. Das Einzugsgebiet reicht bis in den nördlichen Teil Friedlands hinein.

Trotz dieser Distanzen ist die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Claudia Ludwig, angetan von der Gemeinschaft in der Gemeinde. Sie sei selbst vor ein paar Jahren aus Berlin nach Beeskow gezogen: „Die Kirchengemeinde war meine erste Anlaufstelle hier.“ Mittlerweile hat sie eine Ausbildung zur Prädikantin absolviert, um eigenständig Gottesdienste mit freier Predigt halten zu dürfen. „Ich habe sogar meinen Hauptjob dafür reduziert“, erzählte sie am Mittwoch. Sie ist damit eines von vielen Gesichtern, die die Kirchengemeinde mit ihrer Arbeit prägen.