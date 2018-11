Comedy, Party und Stimmung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fünf Veranstaltungen wird es im nächsten Jahr auf der Freilichtbühne geben. Neu sind ein Comedy-Abend und ein Wochenende mit gleich zwei Konzerten. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen.

Im vergangenen Jahr mussten Stefan Reschke und Toralf Sader, die die Freilichtbühne von der Stadt gepachtet haben, innerhalb kurzer Zeit ein Programm auf die Beine stellen, das im Sommer tausende Besucher in die Diehloer Berge gelockt hat. Für den Hütte-Kultursommer im nächsten Jahr waren die Vorbereitungen entspannter. „Die Gespräche waren in diesem Jahr schon früh weit fortgeschritten“, sagt Stefan Reschke. Außerdem gibt es im nächsten Jahr keine Fußball-Weltmeisterschaft, die bei der Terminplanung in diesem Jahr Grenzen gezogen hat. „Wir haben in diesem Jahr viel gelernt und gut gemacht“, erklärt Stefan Reschke.

Dass nicht nur er und Toralf Sader das so sehen, beweist Stefan Reschle das Feedback, das sie als Veranstalter bekommen haben. Partner und Unternehmen hätten sich gemeldet, und Unterstützung zugesagt. Stefan Reschke wiederholt aber noch einmal, was er auch schon beim letzten Konzert mit Beatrice Egli gesagt hat: Die Ermunterung und der Zuspruch, den man erfahren habe, sei überwältigend gewesen. Doch Stefan Reschke gibt zu, dass vor allem die Besucherzahlen noch deutlich ausbaufähig sind. Die Veranstalter hoffen, dass sie mit den fünf Veranstaltungen im nächsten Jahr auf Resonanz stoßen. „Ich denke, dass wir ein sehr schönes Programm zusammengestellt haben.“

Die Besucher erwartet ein Mix aus Neuem und Bewährten. Neu ist der Auftakt des Kultursommers mit einem Comedy-Abend. Am 25. Mai treten Gesa Dreckmann, Michael Krebs und Bodo Bach auf und sollen für Lacher auf der Freilichtbühne sorgen.

Zum Bewährten gehört wieder eine Mallorca-Party, diesmal am 21. Juni. Nach der tollen Stimmung im vergangenen Jahr, wo ein Abend lang Party vor und auf der Bühne war, haben sich die Veranstalter für eine zweite Auflage entschlossen. Auftreten werden Isi Glück, Jöli, Almklausi, Jürgen Milski und noch ein fünfter Sänger, der noch nicht endgültig feststeht. Auch die 90er-Party war in diesem Sommer ein Erfolg, erfährt ebenfalls im kommenden Jahr, am 6. Juli, eine Neuauflage. Engagiert wurden Lou Bega, Loona und East17.

Auf das Finale freut sich Stefan Reschke besonders. Am 16. August wird Jürgen Drews mit seiner Band auftreten. Dass der für Stimmung sorgen kann, dürfte unbestritten sein. Einen Tag später, am 17. August, werden Kerstin Ott und Thomas Anders mit der Modern-Talkin-Band auftreten. Kerstin Ott war mal in einer Internetumfrage, welche Künstler sich die Eisenhüttenstädter zum Stadtfest wünschen, auf die erste Stelle gewählt worden, sagt Stefan Reschke.

Dass zwei Konzerte an einem Wochenende stattfinden, kann sich Stefan Reschke auch für die Zukunft vorstellen, hat sich dafür schon den Namen Schlager-Pop-Festival sichern lassen. Das Freilichtbühnen-Final findet am Wochenende vor dem Stadtfest statt. Eigentlich ist dies für das Altstadtfest in Fürstenberg reserviert. Da aber die Künstler, die auf der Freilichtbühne auftreten, nur an diesem Wochenende noch freie Termine hatten, haben die Veranstalter des Altstadtfestes sich bereit dazu erklärt, eine Woche nach vorne zu rücken, auf das Wochenende 10./11. August.

Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort im Internet bei reservix und eventim, aber auch in der Tourismusinformation.