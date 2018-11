Wirtin tanzt mit Gästen Sirtaki

Latinohits non stop: Eine große Stimme in der Havana Bar © Foto: MMH

In guter Stimmung: Johanne Kreipe (l.) und Kerstin Treichel im ELYX am Bahnhof © Foto: MMH

Frankfurt Von Bernhard Sobanski

Frankfurt.Die 37. MOZ-Kneipennacht bescherte am Dienstagabend elf Lokalen und einer Diskothek volle Häuser. Für eine Kneipennacht im Herbst war dies ein neuer Rekord.

Gegen 20 Uhr waren im Königs Fritzen schon alle Sitzplätze belegt, aber auch auf der Tanzfläche feierten die Besucher. Unter ihnen die Kulturdezernentin Milena Manns. Die Musik dort machte die Band „Open Road“, die sich für die Kneipennacht neu formiert hatte. Im ELYX am Bahnhof gab es Weltmusik der türkischstämmigen Sängerin Gülin Mansur mit ihrer argentinisch-italienisch-deutsch-arabischen Band. Sich zum Tresen durchzukämpfen, um ein Getränk zu ergattern, war eine Herausforderung. In der Darstellbar im Kleist Forum spielten die „Rotary Rockers“. Dem Publikum gefiel´s und auch OB René Wilke hatte hier offensichtlich Spaß.

Das Diebels live war bei dieser Kneipennacht wieder einer der Hotspots. Hier traf jeder jeden irgendwann. Dazu gab es Rock und Oldies von „Lars & Friends“. Erstmals mit dabei die Loge8 am Oderturm. Die Inhaber setzten auf „open air“, Feuerschalen und heiße Getränke. Gegenüber – auf der anderen Seite des Brunnenplatzes, im Sombredo, gab es musikalisch ruhigen Latin Jazz – mit Alexey Wagner & Peter Befort. Der Besucheransturm war so groß, dass die Mannschaft um zwei Servicekräfte aufgestockt werden musste.

Im Frosch, dem Club in den Gerstenberger Höfen, spielte das Duo „CoryJoeyMusic“. Der Techniker meinte es sicher gut, denn seine Nebelmaschine lief so auf Hochtouren, dass man die Musiker mehr erahnen als sehen konnte. Die Havana Bar hatte ihre räumlichen Kapazitäten erweitert und sowohl die Bühne als auch die Tanzfläche „ausgelagert“. Das Duo „Bicicleta“ sang und tanzte einen Latinohit nach dem anderen. In der Taverna Athos flogen die Teller. Nicht weil eine unachtsame Bedienung sie fallen gelassen hätte, sondern weil Margarita Anastion vom Taverna Team so toll tanzte, dass diese aus Begeisterung zerschlagen wurden. Anschließend löste die Wirtin Sabine Hein ihr Versprechen ein und tanzte mit ihren Gästen einen Sirtaki.

Im Zelt vor der Marlene Bar gab es Schlager mit der Frl. Biene Band. Und im Lucca in der Logenstraße sorgte die polnische Dubai Dixie Band für Stimmung. Für manche Besucher wurde Lucca dadurch ein Geheimtipp dieser Kneipennacht.

Erst weit nach Mitternacht zog in den Lokalen langsam Ruhe ein. Die, die weiter feiern wollten, zogen ins Bellevue zur Aftershowparty.