Fischerstraße als Grusel-Meile

FF Viel los ist jedes Jahr in der Fischerstraße. Sowohl Anwochner die Halloween feiern als auch viele Gäste und Kinder die in der Straße unterwegs sind sorgen für reichlich Trubel. © Foto: René Matschkowiak

Frankfurt Längst ist Halloween nicht mehr nur Kindern vorbehalten. Immer mehr Erwachsene freuen sich, dass sie sich auch verkleiden dürfen und probieren die gruselige Seite an sich aus. In Frankfurt haben sich dafür besonders beliebte Treffpunkte entwickelt.

Wenn auch nicht mit Luthers Reformation, so hat Halloween doch etwas mit Kirche zu tun. „All Hallows Eve“, so wurde früher der Abend vor Allerheiligen genannt. Diese Tradition nahmen irische Auswanderer mit nach Amerika, von wo aus sie in den 1990er-Jahren wieder zurück gebracht wurde.

Den meisten Kindern in Frankfurt und Umgebung ist diese Tradition vermutlich egal. Sie wollen Süßigkeiten. Süßes oder es gibt Saures, ist nur einer der Sprüche, mit denen an Türen geklingelt wird. Schon den ganzen Nachmittag ist bei Summer Sky in Booßen die Aufregung groß. Die Dreijährige freut sich besonders über ihr Kostüm, was so richtig gruselig eigentlich nicht aussieht. Eher nach ein bisschen Prinzessin.

Ganz anders bei Bruder Anekin. Hier ist ganz klar der Vampir zu sehen. „Besonders das Verkleiden macht Spaß“, findet er. Die Eltern Josefine Sarrach und Sebastian Olias feiern derweil mit Freuden vor der Tür und wärmen sich am Feuerkorb. „Hier ist eigentlich immer viel los“, sagen sie.

Einladend für Halloween-Jünger sieht es an vielen Einfahrten zu den Grundstücken aus. Der Kürbis dient hier wohl als Code, dass Kinder willkommen sind. In der Fischerstraße stehen weniger Kürbisse vor den Türen, was an der engen Straße liegt. „Allerdings hat sich hier sowas wie Halloween-Tourismus entwickelt“, lacht Daniel Märkisch. Jedes Jahr feiert er mit Freunden in der Straße. Der Grill ist heiß und auch an warmen alkoholhaltigen Getränken mangelt es nicht.

Eine große Schale mit Süßigkeiten steht auch hier bereit. „So viele Kinder wie hier unterwegs sind, wohnen bestimmt nicht hier“, meint er. Zombies, Hexen und Knochengerippe ziehen vorbei. Vor einigen Wohnungstüren in der Straße bilden sich regelrechte Schlangen. So richtig gruselig wird es für Halloween Fans in der Feuerbach Straße. Auf einem großen Hof hängen einige Skelette im Nachtlicht. Petra Faron rührt, als Hexe verkleidet, in einem großen Kessel, aus dem Rauch aufsteigt. „Wir machen das gemeinsam mit unserem Sohn jedes Jahr“, erzählt sie. Besonders die Kinder sollen Spaß haben. Einen halben Tag haben sie aufgebaut.

Gegenüber im Haus von Sohn Ricardo Faron wartet eine große Spinne im Garten. Tochter Kyra erschreckt als schwarze Gestalt einige Kinder. Klingelt man, knallt eine Axt gegen das Türfenster. Spitze Schreie sind dann meist zu hören, bevor die Tür aufgeht. Einen Monat dauerten die Vorbereitungen mit seiner Frau Antje und Tochter Kyra, so Ricardo Faron. Auch die Gäste im Haus sind natürlich verkleidet. Halloween ist hier ein Fest der Familie und man darf gespannt auf das nächste Jahr sein.