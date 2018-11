Bernaus Radverkehr im Bundestest

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Eine Umfrage zum Radfahren in Städten und Gemeinden führt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) noch bis zum 30. November durch. Parallel dazu arbeitet die Bernauer Arbeitsgruppe Radverkehr an einer Analyse zur Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Im Jahr 2014 war Bernau erstmals in die Auswertung der deutschlandweiten ADFC-Befragung gekommen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 50 Bewertungen für eine Stadt abgegeben werden. An der Umfrage unter dem Titel „Fahrrradklima-Test“ kann jeder teilnehmen. Dabei geht es keineswegs nur um ökologische Gesichtspunkte des Radfahrens, sondern um eine umfassende Bewertung der Fahrradfreundlichkeit einer Stadt. Erwünscht ist dabei nicht nur die Teilnahme von Radfahrern, sondern auch von Fußgängern und Autofahrern. Altersbegrenzungen gibt es nicht. 2018 wird vor allem das Thema „Familien und Kinder“ stärker berücksichtigt.

Unter den knapp 300 Kommunen, die 2014 in die Auswertung kamen, lag Bernau auf dem 117. Platz der fahrradfreundlichen Kommunen. In Brandenburg bedeutete dies Platz neun. Für Bernau waren 80 Einschätzungen eingegangen. während die Kontrollen von Falschparkern als Stärke genannt wurden, gehörten zu den genannten Schwächen die schlechte Erreichbarkeit des Stadtzentrums (auch Kopfsteinpflaster) und dass Einbahnstraßen für Radfahrer nicht im Gegenverkehr geöffnet wurden.

Die damals von Michael Klitsch (sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungsausschuss) initiierte „AG Radverkehr Bernau“ befasste sich mehrfach mit dem Thema. Am 27. November wird sie sich nicht nur mit der Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung befassen, sondern auch mit den Planungen zur Ladestraße, dem Busbahnhof, den S-Bahnbrücken, dem S-Bahnhof Friedenstal und deren Auswirkungen auf den Radverkehr. Michael Klitsch verweist auf den Eberswalder „Mobilitätsplan 2030+“. So soll auch über die Frage gesprochen werden, was die Arbeitsgruppe zum Verkehrskonzept Bernau beitragen kann.

Ulf Blättermann, Inhaber eines Fahrradgeschäftes und zugleich Stadtverordneter, unterstützte die Bildung der AG. „Der Radverkehr hat enorm zugenommen“, so seine Beobachtungen. „Viele benutzen das Rad, um in die Stadt zu kommen, weil sie so schneller sind als mit dem Auto.“ Allerdings sei es schwierig, in der Innenstadt neue Radwege anzulegen. Es fehle schlichtweg der Platz. Als beispielsweise in den 1980er-Jahren in der Mühlenstraße gebaut wurde, sei kein Platz für Radwege eingeplant worden. Der derzeitige Versuch, die Fußgängerzone für den Radverkehr zu öffnen, bewähre sich. Schon seit Jahren – auch als das Radfahrern noch nicht erlaubt war – sei dank gegenseitiger Rücksichtnahme nichts passiert. Zur Verstärkung des Radverkehrs trage auch der Zuzug bei. Viele Berliner, die ihr Zweirad in der Hauptstadt nur im Keller stehen hatten, nutzen es in Bernau wieder. Und nicht zuletzt nehme der Fahrradtourismus nicht zuletzt aufgrund durch den Anstieg bei den E-Bikes und Pedelacs zu.

Die Umfrage des ADFC ist unter www.fahrradklima-test.de im Internet zu finden. Offenes Treffen der AG Radverkehr am Dienstag, 27. November, 19 Uhr, Breitscheidstraße 31 (Vorderhaus rechts, Hochparterre (Fraktionsbüro Grüne/Piraten)