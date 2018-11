Beschmierte Schilder und fehlende Information

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) „Es ist schlimm“, fasste Helmut Immich seine zusammengetragenen Erkenntnisse zusammen. Der Vogelsdorfer, der bis 2002 beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen beschäftigt war, ist Vorsitzender des Beirats in der Gemeinde. Er hat sich im Vorfeld der Veranstaltung zum Thema „Mobil mit Ortsbusverkehr in Fredersdorf-Vogelsdorf und Umgebung“ an Haltestellen umgesehen und monierte die Zustände dort. Und dass sich auf kritische Hinweise seit Jahren kaum etwas tut.

„Ich schäme mich“, kommentierte er beispielsweise das derzeitige Bild am S-Bahnhof. Seit drei Jahren prange ein großer Dreckfleck auf dem Schild am Aufgang vom Bahnsteig. Noch dazu sei die Beschriftung falsch, denn nach der befinde sich Fredersdorf nur auf einer Seite der Bahn, sei Fredersdorf-Süd ausgespart. Und die tristen Betonflächen an den Fahrstuhlschächten sollten gestaltet werden.

Auf der Südseite des Bahnhofs fehlen dem Verkehrsingenieur, der bei den Leipziger Verkehrsbetrieben angefangen hatte und später für alle 27 Straßenbahn- und O-Bus-Betriebe der DDR zuständig war, Hinweise auf die Tarife und ein Netzplan für die Region. Für die Buslinie 949 sei der Fahrplan auf der falschen Seite der Bahn angebracht gewesen, bei der 951 sei nicht erkennbar, dass sie das Multicenter in Vogelsdorf ansteuere, kritisierte er.

Überhaupt müsse für den Busverkehr mehr Werbung gemacht werden, gerade für den ab Dezember geltenden 20-Minuten-Takt zu den Hauptverkehrszeiten. „Sonst wird es ein Flop“, prognostizierte Immich. Zu dem Vertrag mit Landkreis und Busunternehmen sei der Beirat leider nicht befragt worden, monierte er.

Zudem riet der Beiratschef, die Bushaltestellen so nah wie möglich an die Bahn-Brücke zu legen. Es sei nicht einzusehen, dass Busfahrgäste etliche Meter laufen sollten, während man mit dem Auto direkt an der Treppe halten könne. Hier sei die Gemeinde gefordert, stellte Linken-Ortsvorsitzende Inge Rybka fest.

Bewohner aus Fredersdorf-Nord bemängelten, dass eine Siedlung und das Gewerbegebiet nicht angebunden seien. Bis zur nächsten Haltestelle am Einkaufszentrum sei es über einen Kilometer. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Regina Boßdorf erinnerte daran, dass dies in dem Gremium keine Mehrheit gefunden habe.

Kurz thematisiert wurden zudem fehlende Radwege, zum Beispiel zur Kolonie an der B 1 oder an der Bahnhofstraße zur Lindenstraße Petershagen. Anita Dinc regte Radschnellstrecken nach Berlin an.

Sven Gawenda, in der Verwaltung seit rund einem Monat für den ÖPNV zuständig, sind bislang noch keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Die zu dem Schild werde er an den Bauhof weitergeben, ob kurzfristig Abhilfe geschaffen werden könne, sagte er der MOZ. Für Hinweise empfahl er direkten Kontakt oder das Internetportal Märker, auf das „zeitnah“ reagiert werde.