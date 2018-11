Jubiläums-Feier mit Attraktionen

Verzaubert: Am Dienstagmorgen war der Zauberzirkus für Kinder zu Gast im Center. © Foto: Gerrit Freitag

Mit Händen und Füßen: Akrobatisch war es, wie Mister Piano und seine Partnerin am Dienstag im City Center auf dem größten Klavier der Welt spielten. Viele Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. © Foto: Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor 25 Jahren wurde das City Center in Eisenhüttenstadt eröffnet. Eine Woche lang wird das gefeiert. Bei einer langen Shopping-Nacht am Dienstag hatten die Geschäfte nicht nur bis 22 Uhr geöffnet, sondern lockten auch mit Sonderangeboten.

Ohne Zeitdruck bummeln und einkaufen gehen, durch die Geschäfte schlendern und das eine oder andere Schnäppchen nutzen: Am Dienstag gab es dazu im City Center ausführlich Gelegenheit. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens waren die Geschäfte zu einer langen Shopping-Nacht bis 22 Uhr geöffnet, lockten mit Sonderaktionen und Rabatten bis zu 20 Prozent. Und so herrschte im Center bis in die späten Abendstunden ein reger Betrieb.

Mit ein Grund dafür dürfte gewesen sein, dass sich das Center mit seinen rund 40 Geschäften im Laufe seines Bestehens immer wieder gewandelt hat und im vergangenen Jahr, gleichsam als vorgezogenes Jubiläumsgeschenk, ein großes Lifting erfahren hat. Nachdem Real ausgezogen ist, wurden Flächen umgebaut, mehrere große Geschäfte haben im Center neu eröffnet, haben die Attraktivität noch weiter erhöht. Aber nicht nur einkaufen konnte man am Dienstag, sondern sich auch von einem Rahmenprogramm unterhalten lassen, zum Beispiel vom Piano Man, der mit seiner Partnerin mit Füßen auf dem größten Klavier der Welt spielte und für viel Staunen sorgte. Höhepunkt war um 21 Uhr eine Lasershow in der Mall, die sich die meisten der Einkäufer, die noch unterwegs waren, nicht entgehen lassen wollten.

Noch bis zum Wochenende geht die Jubiläums-Woche im City Center weiter, gibt es Unterhaltung. Heute zum Beispiel lädt ab 11 Uhr Pauline zum Kinderprogramm ein. Lustige Clowns sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Von 16 bis 17 Uhr ist einer der Großen der Volksmusikszene zu Gast im City Center. Eberhard Hertel stellt seine stimmungsvollen Hits vor. Ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit, ein Autogramm zu ergattern.

Auch am Freitag kommen am Vormittag vor allem die Kinder auf ihre Kosten. Um 11 Uhr schauen Pittiplatsch und Freunde im Center vorbei. Von 17 bis 19 Uhr untermalt DJANE LIJA mit Dance- und Lounge-Musik den Einkauf. Stargast am Freitag ist ab 19 Uhr Captain Jack mit seinem Showprogramm. Er wird dabei von zwei Tänzerinnen begleitet. Ab 20 Uhr wird Captain Jack Autogramme geben.

Auch am Sonnabend lohnt sich der Besuch des Centers. Ab 14 Uhr tritt der „Blaue Hans“ mit einem Kinderzauberprogramm auf. Die Zuschauer werden mit einbezogen. Ab 15 Uhr wird das Center zur Schlagerbühne wenn die Gruppe Wind mit ihrer Schlagershow auftritt, alte und neue Hits präsentiert. Um 16 Uhr beginnt eine Autogrammstunde mit den Musikern.