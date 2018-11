Gefährliche Güter auf der Straße

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Fahrschule des Angermünder Bildungswerkes erhielt als einzige in der Region von der IHK die offizielle Zulassung für Ausbildung und Schulungen von Gefahrgutfahrern. Sie schult unter anderem auch Kraftfahrer für PCK, ABE und Euba.

Täglich rollen unzählige Tanklaster mit Benzin, Diesel, Kerosin oder Flüssiggas vom Gelände der Schwedter PCK Raffinerie auf die Straßen der Uckermark und durch ganz Deutschland. Kaum haben sie das Werktor verlassen, trägt der Kraftfahrer die Verantwortung, diese gefährlichen, leicht brennbaren oder explosiven Güter sicher über Autobahnen, durch Städte und Dörfer zu transportieren. Dafür werden sie speziell ausgebildet und regelmäßig geschult. Ab sofort kann auch eine Fahrschule in der Region diese Aufgabe übernehmen, die Fahrschule des Angermünder Bildungswerkes. Sie hat von der IHK die offizielle Bescheinigung erhalten, dass sie die räumlichen, technischen und personellen Voraussetzungen erfüllt, um Gefahrgutfahrerschulungen sowie Schulungen für Gefahrgutbeauftragte durchzuführen. Das erweitert nun das Angebot der Ausbildung von Berufskraftfahrern und Baumaschinenführern im ABW. In der kommenden Woche beginnt der erste Lehrgang.

Fahrschulleiter Andreas Rackow, der vor Kurzem aus Mecklenburg-Vorpommern nach Angermünde kam, ist ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet und bringt alle erforderlichen Lizenzen mit. „Die Lehrgänge, für die ich qualifiziert und zugelassen bin, reichen je nach Gefahrenklasse vom Basiskurs für Stück- und Schüttgut über Lehrgänge für Tanktransporte bis zu Sprengstoff und sogar radioaktive Stoffe, für die es gesonderte Schulungen gibt“, erzählt Andreas Rackow. Dazu gehört neben der Theorie auch eine praktische Ausbildung. „Trainiert wird eine Brandschutzübung, der Umgang mit Feuerlöschern und die Ladungssicherung.“ Praktisch geübt wird unter anderem mit einem Tankfahrzeug des Angermünder ABE-Marktes.

Als gefährliches Gut zählen übrigens nicht nur Benzin oder Heizöl. Auch Düngemittel oder chemische Substanzen für den Haushalt zählen dazu. Gefahrgutfahrer müssen alle fünf Jahre eine Fortbildung nachweisen, die die ABW-Fahrschule jetzt durch Fahrlehrer Andreas Rackow anbieten kann. Er hatte vorher in Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Fahrschule und viele Jahre lang für den TÜV gearbeitet. In Mecklenburg-Vorpommern war er einer von zwei Ausbildern für Gefahrgutfahrer. Nach mehr als 15 Jahren Pendelei will er nun „sesshaft“ werden und mehr Zeit mit seiner Frau haben, die ihm immer den Rücken freigehalten hat. Seine Kompetenzen bringt er nun beim Angermünder Bildungswerk ein.

Die ABW-Fahrschule bildet Berufskraftfahrer für Kunden der Agentur für Arbeit, für Unternehmen und private Interessenten aus. Für den ersten Gefahrgutfahrerlehrgang haben sich bis jetzt 15 Teilnehmer angemeldet. „Unsere Kunden, vom PCK, Euba Logistik oder ABW bis zum kleinen Handwerksbetrieb, kommen aus einem weiten Umkreis, weil es kaum solche Angebote gibt. Auch privat melden sich Teilnehmer an, die einen Zusatzschein erwerben wollen, um bessere Jobchancen zu haben. Berufskraftfahrer werden dringend gesucht. In Mecklenburg-Vorpommern, wo er herkommt, fehlen allein 2000 Fahrer, in Brandenburg sieht es nicht besser aus. Mit Zusatzqualifikationen wird der Beruf attraktiver. Zudem werden Gefahrguttransporte besser vergütet, erzählt Andreas Rackow. Auch Fahrlehrer werden knapp. Bundesweit gehen in den kommenden Jahren rund 80 Prozent in den Ruhestand. Der Bedarf an Nachwuchs und qualifizierter Ausbildung wird also immens steigen. Das Angermünder Bildungswerk ist mit seiner Fahrschule darauf nun gut vorbereitet.