Über zehn Jahre gewachsen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Name ist Programm: Land in Sicht. Der Träger betreibt einen Wohnverbund für junge Menschen, die Suchtmittel missbrauchen und zugleich an einer psychischen Erkrankung leiden. Das therapeutische und sozialpädagogische Angebot besteht seit zehn Jahren. Ein Jubiläum.

Robert, so nennen wir den jungen Mann, hat über viele Jahre Cannabis konsumiert, mit 13 schon begonnen. Seit mehr als drei Jahren ist er aber clean. Die Motivation zur Abstinenz ist eine Voraussetzung, um im therapeutischen Wohnverbund „Land in Sicht – Prowo gGmbH“ in Eberswalde aufgenommen zu werden. Seit zweieinhalb Jahren lebt er jetzt im Barnim, erzählt der Mittzwanziger, der in Niedersachsen aufgewachsen ist. „Als ich hier ankam, wollte ich gleich wieder weg“, gesteht Robert. „Ich hatte einerseits nicht die Ruhe, anderseits vielleicht auch zu hohe Erwartungen.“ Heute sei er froh, geblieben zu sein. Denn inzwischen sehe er Land, habe eine Perspektive. Er wolle eine Ausbildung machen, Erzieher werden. Ein Praktikum in einem Kindergarten habe er schon gemacht.

Überhaupt: Er hat bereits eine ganze Menge geschafft, wie Kristin Becke, eine der beiden Leiterinnen des Wohnverbundes, bestätigt. Der junge Mann hat seinen Realschulabschluss nachgeholt. „Abends an der Kreisvolkshochschule“, wie er erzählt. Er ist selbständiger geworden, lebt nicht mehr in der Wohngruppe an der Schicklerstraße, seiner ersten Station in Eberswalde, sondern im sogenannten Appartement-Wohnen in der Werbelliner Straße. Dort hat er eine kleine Zwei-Raum-Wohnung. Betreuung und therapeutische Nachsorge inklusive. Und er hat einen Mini-Job. Dank eigener Bewerbung. Als größten Fortschritt für sich selbst bezeichnet Robert aber, „ins Tun“ gekommen zu sein. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung und der Medikamente mit ihren Nebenwirkungen fiel bzw. falle ihm genau das schwer: sich aufzuraffen. Er habe sich einfach bei der Flüchtlingshilfe gemeldet und engagierte sich dort. Eine „gute Erfahrung“, wie Robert sagt. Und er treibe jetzt Sport.

Ob er in Eberswalde dauerhaft bleibt oder vielleicht doch später zurück nach Berlin geht, wo seine Familie lebt, die für ihn eine große Stütze und Motivation ist, er weiß es noch nicht. Im Moment fühle er sich hier „ganz wohl“. Berlin sei so voller Reize. „Viel Hektik und Stress.“ Um „sich selbst zu schützen“, dafür sei Eberswalde viel besser. Seinen momentanen Zustand beschreibt er als „stabil“. Aber er wolle noch leistungsfähiger werden. Mithilfe der „medizinischen Abteilung“, der Institutsambulanz am Gropius-Krankenhaus, sowie der Therapien bei Prowo.

Junge Erwachsene mit einer Doppeldiagnose, also alkohol- oder drogenabhängig und gleichzeitig an einer Psychose oder einer Depression leidend – das klingt etwas exotisch, sei aber gar nicht so selten, heißt es. Seit Gründung des Wohnverbundes in Eberswalde 2008, womit der Träger eine Versorgungslücke im Land schloss, habe das Team insgesamt 104 Menschen begleitet. Im Schnitt jeweils über gut anderthalb Jahre. Dabei sei man langsam gewachsen. „Wir haben 2008 mit sieben Plätzen in der Rudolf-Breitscheid-Straße angefangen“, erinnert sich Becke. Wenig später kam bereits eine zweite Wohngruppe am Markt hinzu. Weitere folgten. Die Nähe zum Zentrum, die Anbindung seien wichtig. Denn es ginge auch um Integration, um Alltag. Heute kümmern sich die 16 Mitarbeiter um etwa 40 Klienten. Darunter acht Frauen, die in zwei Wohngemeinschaften in der Altstadt leben. Dieses Angebot, vor fünf Jahren installiert, um „traumatisierte Frauen, Frauen, die Gewalt erfahren haben, aufzufangen“, sei das Einzige seiner Art in Brandenburg. Und enorm wichtig. „Denn diese Frauen haben keine Lobby“, so Becke.

Als Besonderheit des Trägers „Land in Sicht – Prowo“ mit Sitz an der August-Bebel-Straße bezeichnet sie den therapeutischen Ansatz. In den WGs gebe es psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche. Die Betroffenen müssten sich also nicht selbst einen kassenärztlichen Psychotherapeuten suchen und monatelang auf einen Termin warten. Kooperationen mit der städtischen WHG und der Stiftung Waldwelten helfen, damit es heißt: Land in Sicht.