Straßensperrung nach Erdrutsch

Abgebrochen: Auf einer Länge von 15 Metern ist die Böschung am Letschiner Hauptgraben in Herrnhof weggerutscht. Zwei Meter breit klafft das Erdreich auseinander. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Herrnhof (MOZ) Auf rund 15 Metern ist eine Böschung am Letschiner Hauptgraben abgerutscht. Um diese vorerst zu sichern, haben Mitarbeiter des Gewässer- und Deichverbandes Oderburch dort am Dienstag mit der Abholzung begonnen.

Es sind vor allem Esche und Ahorn, die entlang des Letschiner Hauptgrabens im Bliesdorfer Ortsteil Herrnhof abgeholzt werden müssen. Und dass auf einer Länge von 500 Metern, wie Axel Hulitschke vom Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) schätzt.

Der Verbandsingenieur zeigt auf die Ursache für die großflächige Rodung: Auf halber Strecke zwischen Bushaltestelle und Siedlung klafft ein riesiges Loch. Deshalb wurde nun auch die Zufahrtsstrecke zu den Wohnhäusern, eine alte Plattenstraße, voll gesperrt.

Über Feldwege und am Feldrand entlang müssen sich die Bewohner des Bliesdorfer Ortsteils nun bewegen. Und hoffen, dass niemand, der nicht ortskundig ist, sie besuchen möchte oder muss. Vor allem aber hoffen sie, dass es in den kommenden Tagen nicht regnet, wie es auf MOZ-Nachfrage heißt. Denn dann wären sie womöglich von der Außenwelt abgeschnitten, so die Befürchtung.

Sofort nach dem Böschungsabrutsch haben die Gemeinde und der Gedo gehandelt. Wie Verbandsingenieur Axel Hulitschke am Dienstag in Herrnhof berichtet, gab es bereits am Freitag vergangener Woche einen Vor-Ort-Termin mit allen Beteiligten. Dabei war auch das Landesamt für Umwelt aus Bad Freienwalde zugegen. Gemeinsam habe man sich da bereits auf erste Maßnahmen geeinigt.

Dazu gehört, die Bäume entlang des Grabens zu entfernen. Damit haben die Gedo-Mitarbeiter nun begonnen. Mit schwerem Gerät sind sie dort im Einsatz. Alles, was abgeholzt wird, wird gleich geschreddert. Der Abschnitt, berichtet Axel Hultischke, war ohnehin in der Planung für eine Rekonstruktion. Allerdings ist den Planungen nun nicht – wie zunächst vermutet – der Biber zuvor gekommen.

„Das Gewässer ist stark unterspült“, erklärt der Fachmann und zeigt auf eine Stelle im Graben. Dort liegen Wurzelwerk und Erdreich frei. „Die wechselnden Wasserstände bedingen die Erosion“, so Axel Hulitschke weiter. Über Jahre habe das zu der derzeitigen Situation geführt. „Hinzu kommt der Wind, der in diesem Fall sicher auch eine Rolle gespielt hat.“

Der Gedo-Mitarbeiter vermutet, dass deshalb die Böschung „abgeklappt“ sei. Nach beiden Seiten und insgesamt auf einer Länge von 15 Metern liegt sie im Letschiner Hauptgraben. Zwei Meter breit klafft das Erdreich auf. Und gibt den Blick auf die metertief ausgetrocknete Erde frei.

Das abgerutschte Stück soll nun in den nächsten Tagen provisorisch repariert werden, blickt Axel Hulitschke voraus. Solange bleibe die Straße auch weiterhin für den Verkehr gesperrt. Alles andere sei einfach zu gefährlich, begründet er. „Wir wissen nicht, wie es unter der Straße aussieht.“ Unmittelbar daneben kam es zu dem Erdrutsch. Eventuell soll es eine Notspur geben, hieß es am Dienstag. Genaue Informationen waren dazu bis Redaktionsschluss jedoch nicht zu erhalten.