„Männer, traut euch“

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Mit einer Festveranstaltung wird am Freitagabend in Seelow das Engagement vieler Frauen und Männer gewürdigt, die sich seit 20 Jahren engagieren. Im ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakonischen Werkes Oderland-Spree.

Bernhard Grabietz ist ein bemerkenswerter Mann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er liebt das Leben und hat doch viel mit dem Sterben zu tun. Freiwillig. Außerdienstlich. Der 59-Jährige ist ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter. Nur einer von vier Männern, die es sich in Märkisch-Oderland zutrauen, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Der viel mit dem Abschied für immer zu tun hat, aber meist fröhlich ist, wie der Angestellte betont.

Sechs Jahre ist es her, erzählt der gebürtige Essener, da begegnete ihm das erste Mal hautnah und unausweichlich das Sterben. Es war seine Nichte Lydia (*). Viel zu jung, gerade mal 30. „Ihr Freund begleitete sie auf ihrem letzten Weg. In einer derart würdigen, angenehmen Atmosphäre, das war wie ein Geschenk, eine Offenbarung für mich. Dass es möglich ist, derart einen Sterbenden zu begleiten, ihm vielleicht die Angst zu nehmen, eventuell die Gewissheit zu geben, dass das nicht alles war, hat mich tief beeindruckt“, erinnert er sich.

Zwei Jahre später entschloss er sich, beim Diakonischen Werk eine Ausbildung als ambulanter Hospizhelfer anzutreten. Ein dreiviertel Jahr wurden ihm und seinen Mitstreitern intensiv alle Facetten, die das Leben und das Sterben mit sich bringen, nahe gebracht. „Bis dahin habe ich die Themen Tod und Sterben verdrängt. Heute bin ich mit mir im Reinen“, sagt der Wahl-Petershagener.

Seine erste Begleitung, erzählt der Ingenieur, war gleich eine ganz Besondere. Die ging fast ein dreiviertel Jahr. Mit Albert (*) baute er eine freundschaftliche Beziehung auf. „Wir waren viel spazieren, haben viel gelacht, uns voneinander erzählt“, erinnert sich Grabietz, der in der Traueranzeige der Familie später extra erwähnt wurde. Ob die „Chemie“ passt, da haben nicht nur die Mitarbeiter vom Diakonischen Werk sehr viel Fingerspitzengefühl, sondern stellt sich das ganz schnell auch bei den ersten Treffen heraus. Bei Albert passte es. Rund 50 gab es mit ihm. Das Letzte zwangsläufig auf dessen Beerdigung. „Bei diesen Begleitungen gebe ich nicht nur, sondern, ich nehme viel mit. Wenn ich an Albert denke, dann dessen enorm positive Lebenseinstellung. Die Freude an ganz einfachen Dingen, an die Liebe zu seiner Familie, mit der er gern zusammen war“, erinnert sich der Ehrenamtler. Der ambulante Hospizhelfer und der Sterbende haben so manchen Kaffee miteinander getrunken, über Politik diskutiert, über das Leben. Eines gab und gibt es nicht: Mitleid mit der kommenden Situation. „Das wäre“, sagt Grabietz, „absolut verkehrt.“

Als richtig empfindet er, dass er als Mann ausschließlich Männern zur Seite steht. „Wir reden anders miteinander, sprechen offener über vieles. Deshalb ist es ja so schade, dass wir nur zu viert sind. Männer, traut euch! Ihr bekommt für das, was ihr als Hospizhelfer leistet, eine Unmenge zurück“, sagt er. Gelernt hat er von Wolfgang (*), einem knapp 80-Jährigen, wie weh Einsamkeit tun kann. Es sei absolut verkehrt, Streitereien in der Familie bis aufs Sterbebett mitzunehmen. Denn nicht immer gelingt es, dann noch eine Versöhnung hinzubekommen. Wolfgang hat das nicht mehr geschafft. Keine Familie. Keine Angehörigen. Keine Freunde. Ein einsamer alter Mann, der sich schwer tat, dem es unverständlich war, dass der Ehrenamtler zur verabredeten Zeit, meist einmal in der Woche, kam und für sein bei ihm sein kein Geld haben wollte oder annahm. Das Einzige, was Wolfgang noch hatte, waren Briefe aus Afrika, gemalt von Kindern, für die er früher gespendet und eine Patenschaft übernommen hatte. „Ich bin in der Nacht aufgewacht, als er gestorben ist. Mir war fast so, als habe er sich von mir verabschiedet. Vielleicht ist es mir ja doch gelungen, diesem Mann ein bisschen Einsamkeit zu nehmen“, hofft Grabietz. Spätestens seit dieser Begleitung weiß er: „Blumen sollte man lieber den Lebenden schenken.“ Aber auch: „So, wie Wolfgang, will ich nicht enden. Ohne Freunde.“

Berührend war die Bitte einer Sterbenden, die um Hilfe für ihren Mann bat. Ihrem Ehemann, der nicht wahrhaben wollte, das gar massiv verdrängte, wie schlecht es seiner Frau ging und, dass sie gehen würde. „Diese Frau bat mich, ihrem Mann beizustehen. Und das mache ich immer noch, obwohl, wenn man so will, mein Dienst bei ihm schon lange beendet ist.“ Es hat eine Weile gedauert, ehe Leonhard (*) bereit war, über Gefühle zu sprechen. Über die Angst vor dem Verlust, die ihn umtreibt, über die Fragen, was nach dem Tod seiner Frau passiert. Mit ihm, mit seinem Herz, mit seinem Leben. Doch es gab diese Gespräche. Leonhard hat irgendwann die Trauer, den nahenden Verlust, den Abschied von seiner Frau zugelassen und akzeptiert, was da mit ihr und mit ihm passiert.

Bernhard Grabietz, den das Erzählen deutlich berührt, hofft, dass er mit seiner Offenheit, mit der er hier der Öffentlichkeit von seiner ehrenamtlichen Arbeit erzählt, andere animieren kann, es ihm gleichzutun. Und auf diese Weise auch mitzuhelfen, dass Menschen in Würde gehen können. „Diese Arbeit ist so bereichernd“, sagt Grabietz. Es sei für ihn unfassbar, wie gut es täte, sich auf andere Menschen einzulassen, sich die Neugier zu bewahren. Das bereichere auch das eigene Leben. „Wer denkt, dass bei solchen Begleitungen nur Trauermienen vorherrschen, der irrt. Wir frozzeln viel, haben Spaß, unter Männern eine ganz andere Sprache. Sind manchmal beim Thema Sterben. Oft nicht“, sagt der 59-Jährige. Und noch einmal: „Männer, habt Mut. Traut euch und überlegt, ob ihr das nicht auch könnt.“

(*) Namen/Orte geändert