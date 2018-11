Wo die Signale gesendet werden

Iris Stoff

Beeskow (MOZ) Vor 120 Jahren wurde die Eisenbahnlinie Beeskow – Königs Wusterhausen in Betrieb genommen. In der Serie Bahnhofsgeschichten stellen wir Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke vor. Im zehnten und letzten Teil der Serie machen wir heute in Beeskow Station.

In Beeskow hat es mal vier verschiedene Bahnhofsgebäude gegeben. Das wissen viele sicher nicht mehr. 1888 wurde die Strecke Beeskow-Grunow eröffnet. Zu dieser Zeit entstand auch das erste Empfangsgebäude an der Frankfurter Chaussee, das noch existiert. Zehn Jahre später, am 20. September 1898, nahm dann die Regionalbahnlinie nach Königs Wusterhausen den Betrieb auf. Damit bekam Beeskow ein neues Bahnhofsgebäude im Zentrum. Das alte hatte nach nur zehn Jahren ausgedient und wurde in ein Eisenbahnerwohnhaus umgewandelt.

1901 eröffnete die Niederlausitzer Eisenbahn ihre Verbindung von Beeskow nach Lübben. Sie errichtete ihr Empfangsgebäude westlich des Bahnhofskomplexes. Heute sind dort Wohnungen. Ein weiteres Empfangsgebäude kam 1911 mit der Strecke Beeskow-Saarow-Fürstenwalde hinzu. Es befand sich gegenüber dem „Hauptbahnhof“ und war über einen Tunnel erreichbar, wie Chronisten berichten. Es ist heute ebenfalls Wohnhaus. Alle drei Bahnhöfe hatten eigene Anlagen für den Reise- und Güterverkehr. Sie existierten viele Jahre lang nebeneinander.

Von den einst drei Bahnlinien via Beeskow hat nach der Wende allerdings nur die Regionalstrecke RB 36 Bestand gehabt. In das Streckennetz wurde in den letzten Jahren umfangreich investiert, Brücken – unter anderem der Viadukt Glienicke – wurden erneuert, Langsamfahrstellen verschwanden. Als vor 120 Jahren die Menschen auf dem Beeskower Bahnhof die Jungfernfahrt des ersten Zuges auf der neuen Bahnlinie bejubelten, dauerte es fast drei Stunden, bis dieser in Königs Wusterhausen ankam. Heute sind es 56 Minuten.

Außer dem Bahnhofsgebäude in Königs Wusterhausen, wo sich mehrere Bahnlinien kreuzen, sind mittlerweile alle weiteren entlang der Strecke verkauft worden. Größtenteils sind es jetzt Wohnhäuser. In Beeskow hat die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude erworben und lässt es zu einem sozialen Zentrum umbauen.

Mechanische Stellwerke wurden geschlossen und durch elektronische ersetzt. Im Beeskower Stellwerk befindet sich seit 2013 die regionale Bedienzentrale für die automatische Steuerung der Bahnhöfe. Sie ist rund um die Uhr besetzt. Fahrdienstleiter Helmut Fuhrig und fünf weitere Kollegen haben hier abwechselnd Dienst. Auf Monitoren sind die Gleisanlagen mit Signalen und der Sicherungstechnik (Bahnübergänge, Weichen, Weichenheizungen), abgebildet. Der Fahrdienstleiter kann verfolgen, wo sich gerade ein Zug befindet und seine Kommandos erteilen.

Die Bedienzentrale in Beekow ist zuständig für die Bahnhöfe Zernsdorf, Friedersdorf, Storkow, Grunow und Müllrose. Dazu kommt noch Lindenberg. „Ab dem 5. November nach Beendigung der Bauarbeiten, hat diese Station wieder den Status eines Bahnhofes“, sagt Heiko Mietchen, der Bezirksleiter Betrieb beim Regionalnetz Ostbrandenburg. Stündlich hält im Bahnhof von Beeskow ein Triebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn in Richtung Königs Wusterhausen oder Frankfurt (Oder). Und dreimal in der Woche kommt nachts ein Güterzug an, der unter anderem das Spanplattenwerk beliefert.

Dann muss der Fahrdienstleiter seinen Platz an der Monitorwand verlassen und die mechanischen Anlagen für die Weichen und Signale bedienen, die sich im gleichen Raum befinden. Beeskow ist noch das einzige alte Stellwerk auf der Strecke. „Im Jahr 2020/21 soll hier auf Elektronik umgerüstet werden“, kündigt Heiko Mietchen an. Und auch danach werde die Bedienzentrale hier verbleiben, betont er. „Wir legen Wert darauf, dass das alte Stellwerkhaus weiter genutzt und erhalten wird.“