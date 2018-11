Wie wünschen sich die Müllroser ihren Schützenpark?

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Noch bis zum 8. November können die Müllroser Bürger Vorschläge, Ideen und Wünsche einreichen für die Neugestaltung des Schützenparks. Die Amtsverwaltung Schlaubetal hat dazu auf ihrer Internetseite einen Aufruf veröffentlicht und präsentiert dort auch erste Ideen.

Der Schützenpark liegt den Müllrosern ganz besonders am Herzen. Seit den erheblichen Sturmschäden vor einem Jahr und der darauf folgenden Aufräumaktion reißt in der Stadt die Dskussion um die geplante Neugestaltung des grünen Areals nicht ab. Selbst zur Notwendigkeit einer Umgestaltung gehen die Meinungen auseinander. Denn während die einen sagen, dass ein echter Park auch gestaltet werden muss und sich nicht selbst überlassen werden darf, sehen die anderen in dem vielen Wildwuchs, der den Schützenpark über die Jahre erobert hat, einen besonderen Charme. Und wieder andere sind davon überzeugt, um jeden einzelnen Baum kämpfen zu müssen – egal, wie alt oder krank er ist und ob er möglicherweise andere Bäume in direkter Nachbarschaft in deren Wachstum behindert.

Eines aber wird niemand bestreiten: Der Müllroser Schützenpark ist in den vergangenen Jahren arg vernachlässigt worden. Auch die erwähnten Sturmschäden waren zum Teil eine Folge mangelhafter Pflege, hat der Garten- und Landschaftsgestalter Uwe Krauter festgestellt. Der Fachmann aus Treplin hatte im Auftrag der Stadt die Bäume und die anderen Pflanzen im Park begutachtet und erste Ideen und Planungsvorschläge für eine Neugestaltung erarbeitet. Unter der Überschrift „Erste Pläne für den Schützenpark“ hatte die MOZ darüber berichtet.

Mit der Vorstellung dieser Vorschläge in der Stadtverordnetenversammlung hat die Amtsverwaltung Schlaubetal die Müllroser Bürger dazu aufgerufen, sich aktiv an der Vorbereitung der Umgestaltung zu beteiligen. Genau eine Woche haben die Bürger jetzt noch dafür Zeit, sich mit ihren Ideen, Wünschen, Anregungen und Kritiken am Planungsprozess zu beteiligen. Damit jeder weiß, wie die Vorstellungen im Groben aussehen, hat Amtsdirektor Matthias Vogel die Präsentation des Landschaftsarchitekten Uwe Krauter auf der Internetseite des Amtes veröffentlicht. Jeder, der sich dafür interessiert, kann dort nachlesen, wie sich der beauftragte Landschaftsgestalter die künftige Wegeführung vorstellt, wie viel Bäume des gibt, welche Bäume beseitigt werden müssten, welche Bereiche des Schützenparks künftig intensiv und welche Areale eher zurückhaltend gepflegt werden sollten.

„Ich möchte Sie bitten, sich rege am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Über Ihre Ideen und Wünsche würde ich mich sehr freuen“, schreibt Matthias Vogel. Wer mitmachen möchte, kann dies per Mail – post@amt-schlaubetal.de – oder per Briefpost – Amt Schlaubetal, Bahnhofstraße 40, 15299 Müllrose – machen. Einsendeschluss ist der 8. November. Alle Vorschläge werden dann später öffentlich diskutiert.

www.amt-schlaubetal.de