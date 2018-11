Ausfälle und Verspätungen durch Gleisbauarbeiten

Jana Reimann-Grohs

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Deutsche Bahn warnt in den kommenden Tagen vor erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Durch Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und Inspektionen verspäten sich Züge. Es kommt zum Schienenersatzverkehr. Fahrgäste müssen teilweise auf Busse und andere Regios umsteigen.

Der Transport von Fahrrädern, Rollstuhlfahrern und Kinderwagen wird daher nur eingeschränkt möglich sein. Die Fahrgäste sollten sich im Vorfeld über die Abfahrstellen des Schienenersatzverkehrs informieren. Die Haltestellen sind – mit Hinweis der Deutschen Bahn – nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen zu finden.

Am 1. November werden zahlreiche Züge der RE 1-Linie (Magdeburg – Cottbus) zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) durch Busse ersetzt. Reisende können bis zu 45 Minuten länger unterwegs sein. Beachten Sie auch die 32 bis 46 Minuten frühere Abfahrt der Busse in Frankfurt (Oder). In Fürstenwalde (Spree) fahren die Anschlusszüge planmäßig in Richtung Berlin. Einzelne Züge der Linie RE 1 werden sich von Fürstenwalde (Spree) bis Frankfurt (Oder) bis zu 13 Minuten verspäten.

Der Regionalzug ab Berlin-Lichtenberg (RB 5831) fällt am 1. November ganz aus. Ebenso wird der RB 5830 von Frankfurt (Oder) nicht nach Berlin-Lichtenberg fahren. Als Ersatz stehen die Züge der Strecke RE 1 zur Verfügung.

Bis 18. November wird es auf verschiedenen Strecken in Berlin und Brandenburg immer wieder aufgrund von Gleisbauarbeiten und Wartungen zu Ausfällen, Verspätungen und Schienenersatzverkehr kommen. Genauere Hinweise der Deutschen Bahn unter: www.bauinfos.deutschebahn.com/berlin-bb,strecke,1