Betrunkene Jugendliche randalieren in der Halloween-Nacht

Odin Tietsche

Glienicke (MOZ) Fünf betrunkene 16-Jährige haben in der Halloween-Nacht in Glienicke randaliert. Zwei von ihnen legten sich zudem mit Polizisten an.

Gegen 0.30 Uhr wurden die Beamten in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen. Dort hatten fünf Jugendliche zwei Bushaltestellen-Schilder verbogen und zum Teil aus der Verankerung gerissen. Als die Polizisten vor Ort eintrafen und die Personalien der fünf dunkelgekleideten 16-Jährigen aufnehmen wollten, wurden sie von zwei Jugendlichen aus dieser Gruppe mehrfach beleidigt. Gegen die beiden werden nun gesonderte Verfahren eingeleitet, alle fünf müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Am Ende wurden die fünf betrunkenen Teenies an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.