Nackter Mann sorgt auf fremdem Grundstück für Ärger

Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Ein 28-jähriger Zehdenicker hat am Dienstagabend nackt auf einem fremden Grundstück für Ärger gesorgt.

Der Mann hatte das private Grundstück in der Damhaststraße gegen 21.15 Uhr unbekleidet betreten. Da er nicht gewillt war, dieses wieder zu verlassen, wurde die Polizei informiert.

Gegenüber den Beamten trat der zudem sichtlich angetrunkene Mann sehr aggressiv auf. Nachdem er versucht hatte, eine Beamtin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, wurde er jedoch überwältigt und mit Handfesseln fixiert. Aufgrund seines verwirrten Zustandes riefen die Beamten auch einen Notarzt hinzu. Dieser wies schließlich die Unterbringung in einer gesicherten Klinik an, in die der Mann dann auch gebracht wurde.