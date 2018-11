Historische Einblicke in die Geschichte Nieder Neuendorfs

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) „Schlossgeschichten Geschichten rund um Schloss und Gut in Nieder Neuendorf“ ist die zweite Publikation betitelt, die der Freundeskreis Schloss Nieder Neuendorf am kommenden Montag (18 Uhr, Stadtbibliothek, freier Eintritt) vorstellen wird.

Bereits vor sechs Jahren hatte der Freundeskreis mit der Publikation „Das fast vergessene Schloss“ das ortsbildprägende, aber 1967 abgerissene Gutshaus aus dem Vergessen gerissen. Ging es damals mehr um die Geschichte des Gebäudes und seiner Bewohner, so stehen jetzt eher Geschichten, Sagen und auch persönliche Erinnerungen im Vordergrund. Dabei geht es nicht ausschließlich um das im Volksmund als Schloss bezeichnete Gutshaus, sondern um dessen Einbindung in das Dorf. Erzählt wird auch über die Menschen, die im Schatten des imposanten Gebäudes lebten. „Entlang eines Zeitstrahls, der vom zwölften Jahrhundert bis in die heutige Zeit reicht, werden diese Geschichten erzählt“, berichtet Mitautor Hans-Jürgen Kafka. Mit der Veröffentlichung wird zudem Horst Brandenburg ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Der Nieder Neuendorfer, der im Sommer gestorben ist, steuerte mehrere Kapitel für die Veröffentlichung bei. Zur Premiere des Buches, das mit finanzieller Unterstützung der Stadt erscheint, werden einige Episoden vorgelesen. Ab 6. November ist es in der Stadt-Info für 7,50 Euro erhältlich.