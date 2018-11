„Frontm3n“ auf Tour in Neuruppin

Odin Tietsche

Neuruppin (MOZ) Nach einem erfolgreichen Konzert sind Frontm3n feat. Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10CC) & Pete Lincoln (The Sweet) am 2. Februar 2019 erneut in der Kulturkirche Neuruppin zu Gast.

Unplugged treten die drei Ausnahmemusiker auf ihrer aktuellen „All For One Tour“ auf. Beim Neuruppiner Konzert präsentieren sie ihre Hits, die jeder kennt, zum Beispiel von den Hollies „All I Need Is The Air That I Breathe“ und „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“. Außerdem stellen sie eigene Songs vor.

Bereits vor mehr als 23 Jahren lernten sich die Engländer bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen. Mit eigenen Bands sind sie immer noch weltweit unterwegs, arbeiten aber auch mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Cher, Ellie Goulding, Tina Turner und Gary Barlow zusammen.

Kulturkirche Neuruppin, Konzertbeginn um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Tickets: 03391 3555300