Kleine Monster trotzen dem schlechten Wetter

Holger Rudolph

Fehrbellin Sturmböen und Regen begleiteten die gut 250 Teilnehmer zum Start des Halloween-Fackelzugs in Fehrbellin am Dienstagabend. Die Wetterunbilden störten kaum. Hatten sich doch vor allem die Kinder und ihre Eltern sehr gut auf das Ereignis vorbereitet.

Als Hexen und Monster, Teufel und Skelette waren die jüngsten Rhinstädter verkleidet. Regenumhänge schützten sie vor der Nässe. Nicht alle Kostüme stammten aus dem Supermarkt. Ein kleines Mädchen erzählte, dass es mit der Hilfe seiner Großmutter das Hexenkostüm genäht hat. Bei vielen anderen Verkleidungen war ebenfalls zu erkennen, dass ihre Schöpfer über reichlich Fantasie verfügen.

Halloween sei für ihn ein tolles Gruselfest, schwärmte ein Junge. Ursprünglich ging es wohl eher darum, sich in der folgenden dunklen Zeit nicht allzu sehr ängstigen zu müssen. Der Überlieferung nach wollten die Kelten zu Halloween böse Geister abschrecken. Auch trieben sie ihr Vieh an jenem Tag vor dem Winter in die Ställe.

Schon seit 2003 veranstalten die Fehrbelliner am Abend vor Halloween einen Fackelzug mit anschließendem Fest auf dem Sportplatz. Kurz vor 18 Uhr begrüßte Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) vor der Grundschule die Wartenden: „Ich freue mich sehr, dass trotz des schlechten Wetters so viele Fehrbelliner gekommen sind.“ Dann setzte sich der Tross, begleitet von Feuerwehr und Polizei, in Bewegung. Auf dem Weg durch die Stadt drohten die Fackeln wegen des sehr böigen Windes immer wieder einmal auszugehen. Auch das Licht in den Laternen flackerte kräftig. Der Zug war ein bisschen schneller als üblich unterwegs, um dem Regen nicht zu lange ausgesetzt zu sein.

Das entzündete Feuer auf dem Sportplatz brachte den eintreffenden Menschen zwar keine Wärme, sorgte aber doch für eine heimelige Atmosphäre. Für die Kinder gab es Süßes, also Bonbons und Schokolade, wenn sie zuvor lautstark genug „Süßes, sonst gibt’s Saures!“ gefordert hatten.

Nach einiger Zeit schwächten sich Regen und Windböen deutlich ab. Da schmeckten Bratwurst und Getränke auf dem Festplatz gleich nochmal so gut. Auf die Uhr zu schauen, weil sie am nächsten Tag früh zur Arbeit mussten, brauchten nur die Wenigsten. Am Tag darauf war Reformationstag. Und auch das Halloweenfest stand genau genommen erst für Mittwoch im Kalender. Weitgehend unbeschwert feiern lässt es sich indes, wenn am nächsten Morgen die Kinder nicht zur Schule und nur wenige Erwachsene zur Arbeit müssen. Deshalb haben sich die Rhinstädter bereits 2003 für diesen Modus entschieden.