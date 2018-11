30 900 Kraniche warten auf gutes Wetter

Marco Winkler

Linum/Kremmen (MOZ) Die Kranich-Saison in Linum neigt sich zwar dem Ende entgegen. Am Dienstag wurden jedoch noch 30 900 Vögel gezählt. In der Vorwoche waren es nur 8 000 mehr, vor 14 Tagen rasteten knapp 75 000 Tiere im Kremmener Rhinluch.

Dass in der vergangenen Woche nur wenige Vögel den Weg nach Frankreich ansteuerten, lag laut Kristina Hühn von der Naturstation Rhinluch am schlechten Wetter: „Kraniche warten auf Sonne, sie brauchen die Thermik zum Auftrieb.“ Deshalb rechnet sie damit, dass direkt nach der wöchentlichen Zählung am Dienstag viele Kraniche ihren Flug in den Süden angetreten haben werden. Privaten Beobachtern rät Kristina Hühn, die Tiere nur aus der Ferne zu sichten und keine Feldwege zu befahren. „Wer Kraniche stört, bringt sich selbst um das Erlebnis“, sagt sie. Nur noch bis diesen Sonntag haben Interessierte die Chance, an abendlichen Führungen der Storchenschmiede Linum teilzunehmen. „Tagsüber lohnt es nicht mehr“, meint Hühn. Anmeldungen sind unter 033922 50500 erbeten.