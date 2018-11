Internetzugang für Berliner Häftlinge

dpa

Großbeeren (dpa) Nach einer dreimonatigen Testphase in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heidering will Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) langfristig alle rund 4000 Gefangenen in Berliner Gefängnissen mit Tablets und begrenztem Internetzugang ausstatten.

„Die Vorbereitung auf ein Leben nach der Haft ist ohne einen Internetzugang kaum mehr möglich“, sagte Behrendt am Donnerstag in dem Berliner Gefängnis, das im brandenburgischen Großbeeren liegt. So müssten sich Gefangene etwa um Wohnung und Arbeit kümmern und sich mit vielen Behörden auseinandersetzen. Auch Sprachunterricht über das Internet sei wichtig, da viele Gefangene kein Deutsch sprächen.

Seit Juni können rund 70 Gefangene in der JVA Heidering Tablets mit einem auf bestimmte Internetseiten begrenzten Zugang auch in ihrer Zelle nutzen. So können sie ihrer Familie, Freunden und Behörden auch E-Mails schreiben. Ausgenommen vom E-Mail-Verkehr sind nur verschiedene Polizei- und Justizbehörden. Auch Anhänge dürfen nicht verschickt werden, weil sonst möglicherweise auch Bilder oder Tonaufnahmen aus der Anstalt verschickt werden könnten.

„Ich bin sehr wissbegierig, ich nutze gerne ein Wissens-Quiz und Wikipedia“, berichtete ein 20-jähriger Gefangener. Außerdem könne er über E-Mail viel besser mit der Familie und Bekannten kommunizieren. „Vor der Haftentlassung sind Seiten von Behörden und Sucht- oder Insolvenzberatungsstellen für die Mitgefangenen sehr hilfreich“, berichtete der Mann, der seine Strafe noch etwa ein Jahr absitzen muss. Nach Angaben der Senatsverwaltung wurden während der Testphase insgesamt 24 000 E-Mails registriert.

Von den 50 ausgegebenen Tablets sei keines beschädigt worden oder abhanden gekommen, berichtete Christian Reschke, Leiter der Teilanstalt 1, in der das Testprojekt „Resozialisierung durch Digitalisierung“ lief. Auch seien keine Sicherheitslücken aufgetaucht, die von den Gefangenen hätten ausgenutzt werden können.

Auch für die Gefängnisverwaltung bedeute die Ausgabe der Tablets eine enorme Arbeitserleichterung, sagte Reschke. So könnten die Gefangenen hausinterne Mitteilungen an einem digitalen Schwarzen Brett lesen und sich einfacher für Sport- und andere Kurse anmelden. „In den anderen Haftanstalten müssen die Bediensteten den Gefangenen vor der Haftentlassung notwendige Formulare oder Informationen ausdrucken“, ergänzte Justizsenator Behrendt.

Für die Testphase hatte der Berliner Senat 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Zunächst sollen nun alle rund 650 Gefangenen im Männergefängnis Heidering mit Tablet und Internetzugang versorgt werden. Langfristig will Behrendt alle rund 4000 Insassen in Berliner Gefängnissen damit ausstatten. „Ohne Internet ist ein Leben in unserer Gesellschaft kaum mehr möglich“, sagte er.

Doch dafür sind neben finanziellen auch noch hohe technische Hürden zu überwinden. Denn für die Installation des W-Lan-Netzes können durch die meist dicken Gefängnismauern keine Löcher für die notwendigen Kabel gebohrt werden. In der JVA Heidering können dafür die vorhandenen Stromleitungen genutzt werden, die den Empfang bis auf wenige Ausnahmen auch in den Zellen der Gefangenen ermöglichen. In den teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gefängnissen in der Hauptstadt könnte dies wesentlich schwieriger werden.