Im Galopp zum neuen Reitplatz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) „Ohne Sie, ginge hier gar nichts“ – so die anerkennende Schlussfolgerung Finanzministers Christian Görkes für die Arbeit Hans-Günter Wittichs und Heike Genderas, die gemeinsam seit 18 Jahren dem Reit- und Fahrverein am Rande des Asklepios Fachklinikums vorstehen. Mehrmals in der Woche wird hier Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, Reiten als Hobby zu pflegen, mit den Pferden in Berührung zu kommen und zu trainieren, um später erfolgreich an Turnieren teilzunehmen – und das für nur wenige Euro im Monat.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres dann jedoch der Schock: die Stroh- und Heuscheune des Vereins brannte in nur wenigen Minuten bis auf die Grundmauern nieder. Die zwanzig Pferde des Vereins oder Mitglieder kamen wie durch ein Wunder nicht zu Schaden. Schon wenige Tage später krempelten sie gemeinsam die Ärmel hoch, akquirierten zahlreiche private Spenden und konnten auf die Hilfe der Stadt zählen, sodass der gewohnte Betrieb schnell wieder aufgenommen werden konnte. „Wir waren wirklich überglücklich und überwältigt vom Einsatz unserer Mädels im Verein und dem großen Zuspruch der Brandenburger“, so Hans-Günter Wittich, der seit über dreißig Jahren im Reit- und Kremserbetrieb tätig ist und die vielfältige Arbeit mit den Pferden auf dem Hof liebt.

Umso mehr war es ihm ein Dorn im Auge, dass die Pferde schon bei leichtem Regen auf dem Reitplatz im Modder versanken, trainieren bei schlechtem Wetter praktisch unmöglich war. Investiert wurde zur Abführung des Stauwassers in den vergangenen Monaten deshalb in die Verlegung einer hochwertigen Drainage und Vlies-Reitsand, der für erhöhte Festigkeit sorgt. Kostenpunkt: 18.000 Euro. Eine ungeheure Summe für den kleinen Verein, der sich aus diesem Grund umso mehr über die finanzielle Unterstützung durch das Kommunale Investitionsprogramm des Landes Brandenburg (KIP) im Bereich Sport freut, das den Verein mit 14.000 Euro unterstützt. „Wenn ich sehe, was hier mit wenigen Mitteln alles geleistet wird, bin ich überzeugt, dass das Geld viel sinnvolles in den kommenden Jahren bewirken wird“, zeigte Christian Görke bei der Fördermittelübergabe überzeugt.