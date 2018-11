Unbekannte Substanz im Briefkasten gefunden

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Menschen in Schutzanzügen und Verkehrschaos in Falkensee: Nachdem in der Nacht zu Donnerstag das Bürgerbüro der AfD in der Potsdamer Straße beschmiert wurde, kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr mit einer Vollsperrung der Potsdamer Straße am gesamten Vormittag. Während die Polizei diverse Schriftzüge an den Scheiben des Büros und die Verunreinigungen aufnahm, bemerkten die Beamten ein unbekanntes Pulver im Briefkasten des Büros. Kriminaltechniker wurden hinzu gerufen, die zusammen mit der Feuerwehr die unbekannte Substanz sicherstellten. Eine Untersuchung wurden angeordnet. Diese, sowie die Ermittlungen zu Tatverdächtigen und Motivlage dauern noch an. Die Sperrung der Potsdamer Straße wurde erst gegen 13 Uhr aufgehoben.