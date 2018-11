Diamantener Meisterbrief für Bäcker Läge aus Rheinsberg

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Eine große Ehre wurde am Dienstag dem Rheinsberger Bäckermeister Gerhard Läge zuteil. Aus den Händen des Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, erhielt der 82-Jährige den Diamantenen Meisterbrief für sein 60. Jubiläum als Bäckermeister.

Zu den Gratulanten gehörten auch Gunhild Brandenburg, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz Ruppin, und Katja Wolf von der Handwerkskammer Potsdam. „Die Meisterprüfung habe ich genau am Sonntag vor 60 Jahren in Weimar abgelegt“, erinnerte sich der Jubilar anlässlich der kleinen Feierstunde im Kreise seiner Familie. „Das Prüfungsstück war eine Schokoladentorte.“ Außerdem musste der damalige Bäckergeselle Kenntnisse und Fertigkeiten in der Teigzubereitung, sowie auf den Gebieten der Warenkunde und der Kalkulation nachweisen.

Gerhard Läge stammt aus einer Rheinsberger Bäckerfamilie. Das Geschäft wurde 1900 durch den Bäckermeister Hermann Läge gegründet. Es war zuerst eine Kellerbäckerei, bevor auf dem Grundstück in der Berliner Straße 1910 eine neue und größere Backstube errichtet wurde. 1934 übergab Hermann Läge das Geschäft seinem Sohn Alfred, dem Vater von Gerhard Läge. Der Filius führte die Bäckerei ab 1961 in dritter Generation weiter. Gelernt hatte Gerhard Läge, der 1936 in der Prinzenstadt geboren wurde, von 1950 bis 1953 im Betrieb seines Vaters. „Schon als Kind war es mein Wunsch, den Bäckerberuf zu erlernen“, berichtete der noch agile Rentner. Die Facharbeiterprüfung legte er in der Bäckerei Gröpler in Neuruppin ab. Doch Gerhard Läge wollte noch mehr Erfahrungen sammeln, was zur Folge hatte, dass er fünf Jahre in anderen Betrieben der Region sein Wissen und Können erweiterte. Stationen seiner beruflichen Arbeit waren so vier verschiedene Bäckereien und Konditoreien, unter anderem in Potsdam und Berlin, bevor er nach einem Lehrgang in Weimar mit Erfolg die Meisterprüfung ablegte.

Danach ging es wieder in den väterlichen Betrieb. Inzwischen hatte Gerhard Läge auch seine Frau Margot kennengelernt, die er 1960 heiratete. 1961 und 1963 wurden die Töchter Jutta und Antje geboren. Letztere war es auch, die vor 16 Jahren, als Gerhard Läge kürzer treten wollte, mit ihrem damaligen Mann, das Bäckerei- und Konditoreigeschäft in vierter Generation übernahm. Am Dienstag erinnerte sich der Bäckermeister, der am Sonntag, das Juniläum mit der Familie und einigen Mitarbeitern gefeiert hatte, an die Zeit, in der er noch täglich in der Backstube stand. So wurde 1968 noch einmal der Betrieb modernisiert und der Laden vergrößert. In der DDR war es besonders schwer, Rohstoffe und Personal zu bekommen.

Gerhard Läge hat als Meister 33 Lehrlinge ausgebildet, eine Zahl, auf die er besonders stolz ist. Stolz ist er aber auch, dass seine Bäckerei die Wende überstanden hat. 1990 wurde das Geschäft zum zweiten Mal umgebaut und vergrößert, bevor Tochter Antje mit dem Schwiegersohn das Steuerrad übernahm. Der Handwerksbetrieb beschäftigt heute zwölf Angestellte. „Die ersten Jahre nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung waren erfolgreich, doch die Supermärkte mit ihren Angeboten machen heutzutage das Handwerk kaputt“, erklärt der Bäckermeister. Heute hat die von Antje Rosenthal geführte Bäckerei mehrere Filialen in Rheinsberg und eine in Kleinzerlang.

Wenn in der Prinzenstadt Töpfer- oder Weihnachtsmarkt ist, zeigt die Bäckerei Läge Flagge. Dann sind besonders die Quarkbällchen ein Renner. Doch nicht nur das. Auch der Umzug der Mitglieder des einheimischen Carnevalclubs führt zum Faschingsauftakt am 11. November stets am Laden der Bäckerei vorbei – wegen der spendierten Pfannkuchen, aber auch, um dem engagierten Bäckermeister und seiner Tochter die Ehre zu erweisen. Obwohl Gerhard Läge inzwischen das 80. Lebensjahr überschritten hat, unterstützen er und seine Frau die Tochter, wo sie nur können. Über Langeweile kann der Bäckermeister, der ein Fan von Hertha BSC und Mitglied im Rheinsberger Männergesangsverein ist, nicht klagen. Eine fünfte Generation wird es allerdings nicht geben. Die Enkelkinder haben andere Interessen und der Opa hat dafür Verständnis.