Verkehrslärm in der Kreisstadt nimmt zu

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Lärm ist gesundheitsschädigend. Wer den alltäglichen Straßenlärm reduzieren will, braucht allerdings einen langen Atem. Zu diesem Ergebnis kommen jedenfalls die Teilnehmer der zweiten Infoveranstaltung zum Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt.

Drei Anwohnerinnen aus der Sachsenhausener Straße Zum Bahnhof bemängelten erneut, dass der zunehmende Schwerlastverkehr von 5 Uhr Morgens bis 23 Uhr Nachts von und zum Gewerbepark-Nord ein immer größeres Problem werde. Lärm und Abgase durch laufende Motoren bei geschlossener Bahnschranke verschärften die Situation. Die Lebensqualität leide erheblich darunter. Raser täten ein Übriges auf der dringend sanierungsbedürftigen Straße.

Ähnliche Kritik kam von einer Anwohnerin aus dem Mühlenbecker Weg in Lehnitz. Hinter der Kurve würden die Motoren schon bis zum Ortsausgang richtig aufgedreht. Jeder zweite Pkw-Fahrer sei bei einer der äußerst seltenen Geschwindigkeitskontrollen als Tempo-Sünder ertappt worden. Der Lärm erreiche tagsüber stellenweise unerträgliche Werte. Auf der Terrasse könne man im Sommer nicht mehr sitzen. „Es wird nur geredet oder auf andere Zuständigkeiten verwiesen, doch gegen die Lärmbelästigung wird wirklich nichts unternommen“, bemerkte die Lehnitzerin resignierend.

„Doch – wir konnten schon einiges gegen den Lärm erreichen, müssen aber auch feststellen, dass wir dabei auf viele andere Akteure angewiesen sind“, räumte Planungsamtsleiter Christian Kielczynski ein. Die Stadt könne weder Bundesgesetze noch Landesrichtlinien ignorieren. Bei der Festsetzung aller verkehrsrechtlichen Maßnahmen sei sie auf die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises angewiesen. Um etwas zu bewegen, sei zweifellos sehr viel Geduld nötig. Er stelle weder die Lärmbelästigung der Betroffenen am Mühlenbecker Weg noch die der Anwohner in der Straße Zum Bahnhof infrage. Allerdings gebe es in Oranienburg andere Hauptverkehrsstraßen mit noch brisanteren Lärmschwerpunkten, gegen die etwas getan werden müsse.

Das Bearbeitungsschema und die bereits erreichten Schritte des Lärmaktionsplans, der jetzt zum zweiten Mal fortgeschrieben wird, erläuterte Stephanie Scheffler von der Berliner Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter. 41 Gebiete des Pflicht- und Nebenstraßennetzes seien unter die Lupe genommen worden. Straßen also mit hohem Verkehrsaufkommen und einer Betroffenheit von in der Regel mehr als 20 Einwohnern pro Gebiet. Hinweise von Anliegern finden ebenfalls Eingang in den LAP, wie das Beispiel Straße zum Bahnhof zeige. Betroffen seien dort zwar nur 16 Anlieger, doch deren Klagen über die Lärmbelastung ließen sich nicht ignorieren.

Deshalb wird die Sanierung der maroden Fahrbahn und die Einführung von Tempo 30 Nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) für die Straße zum Bahnhof vorgeschlagen. Tempo 30 Nachts wird neu auch für die Straße der Einheit zwischen Bernauer Straße und Schäferweg vorgeschlagen. Mit Tempo 30 lasse sich der Lärm im Schnitt um die Hälfte gegenüber Tempo 50 mindern, so Stephanie Scheffler. Verbunden damit sei auch eine Verstetigung des Verkehrs und eine Steigerung der Verkehrssicherheit. Helfen gegen Verkehrslärm würden auch Grüne Wellen und die Nachtabschaltung von Ampeln.

Neben den vier betroffenen Damen aus Lehnitz und Sachsenhausen nahmen noch zwei Kommunalpolitiker von Linken und Grünen sowie drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung an der LAP-Veranstaltung teil.