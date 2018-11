Neue Bushaltestelle soll mehr Sicherheit für Schüler in Zehdenick bringen

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ihrer Verantwortung für die Sicherheit der Schüler am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum stellen will sich die Stadt Zehdenick. Nach zwei Vor-Ort-Terminen hat die Verwaltung erkannt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. So wie von Eltern und Anliegern gefordert, wird es nach und nach Verbesserungen am Oberstufenzentrum geben.

Das hat Vize-Bürgermeister Dirk Wendland gegenüber dieser Zeitung angekündigt, nachdem zuletzt die Oberhavel-Verkehrsgesellschaft (OVG), Polizei, Vertreter der Schulen und des Landkreises Oberhavel sich vor Ort ein Bild der Lage machten und zu der Auffassung gelangten, dass der jetzige Zustand nicht haltbar ist. Insbesondere sehen sie den Schulweg als nicht sicher an, aber auch das Warten an den Bushaltestellen, die für die große Zahl der Schüler nicht geeignet seien, stelle eine Sicherheitsrisiko dar. Sowohl für die Schüler selbst, also auch für andere Verkehrsteilnehmer, weil die Jugendlichen auf der Straße stehen müssen, während sie auf den Bus warten.

Nach der Zusammenlegung von Exin-Oberschule und Oberstufenzentrum zum neuen Bildungscampus gibt es am Wesendorfer Weg deutlich mehr Schüler als vorher und auch deutlich mehr, die auf den Bus angewiesen sind, räumte Dirk Wendland ein. Auch der Weg von den Bushaltestellen zur Schule gilt als unsicher, weil dort ein Fußweg fehlt. Die Jugendlichen sind gezwungen, sich die relativ schmale Straße zum Oberstufenzentrum mit allen motorisierten Verkehrsteilnehmern zu teilen. Dass das kein Zustand auf Dauer sein kann, legte Wendland nahe.

Nun werde intensiv darüber nachgedacht, die Verbindungsstraße zwischen dem Wesendorfer Weg und der Industriestraße entweder zur Einbahnstraße zu machen oder eine Sackgasse dort einzurichten. Darüber müsse nun diskutiert und entschieden werden. Das lasse sich aber noch recht schnell realisieren. Aber: „Das müssen wir schnellstens verändern“, kündigte der derzeitige Chef der Stadtverwaltung Zehdenick an. Dass die Verbindungsstraße in beide Richtungen von Autos befahren werden darf, findet Wendland als „sehr unglücklich“. Fahrbahneinengungen durch Pflanzmulden tragen überdies nicht gerade zur Sicherheit der Fußgänger bei.

Deutlich länger wird es dauern, eine neue Bushaltestelle zu bauen. Dass die jetzige an der Verlängerten Ackerstraße für etwa zweihundert wartende Schüler nicht geeignet ist, sei allen Beteiligten klar. Es sei geplant, eine neue Bushaltestellen neben der jetzigen zu bauen. Dazu müsste die Stadt allerdings ein Grundstück ankaufen.

Noch nicht völlig aus dem Rennen ist die Variante, eine neue Haltestelle an der Industriestraße zu errichten, was insbesondere den lärmgeplagten Anwohnern der Verlängerten Ackerstraße entgegen käme. „Eine neue Bushaltestelle werden wir aber nicht von heute auf morgen bauen können“, bittet Wendland schon jetzt um Geduld. Auch eine Absperrung zwischen Bushaltestelle und Straße sei aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig. „Zurzeit ist alles sehr eng dort“, räumte Wendland ein. Das sei am alten Standort der Exin-Oberschule an der Friedhofstraße deutlich besser gelöst gewesen.

Und noch ein Problem beschäftigte die Teilnehmer der Vor-Ort-Termine: der Lärm, der von den wartenden Schülern insbesondere in der Mittagszeit und am frühen Nachmittag ausgeht. Das Problem in den Griff zu bekommen, hält Wendland allerdings für schwierig. „Eine hundertprozentige Kontrolle durch die Polizei wird nicht möglich sein“, gibt der Vize-Bürgermeister zu verstehen. Er verstehe den Ärger der Anwohner. Dass an manchen Tagen eine Party mit lauter Musik auf der Straße stattfinde, müsse ja nicht sein. Da müsse man an die Vernunft der Jugendlichen appellieren. „Hier ist ganz klar die Schule gefragt“, sieht Wendland eine Mitwirkungspflicht der Pädagogen. Am alten Standort sei auch das weniger ein Problem gewesen, weil die Wohnbebauung dort weiter weg von den Bushaltestellen an der Friedhofstraße liegt. Anwohner finden noch etwas anderes bedenklich: Die Schüler hinterlassen ihren Müll an der Bushaltestelle und der lande nicht selten auf den Grundstücken der Anwohner. Auch das müsse angesprochen werden, meinen sie.