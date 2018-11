Frische Farben für die Pyramiden

Simone Weber

Rathenow Den optischen Schlusspunkt nach dem Saisonfinale im Oktober setzte die Optikpark Rathenow GmbH mit neu gestalteten Pyramiden im Farbstrahlenfeld. Die Farbtafeln hätten dringend einer Renovierung bedurft, so der zum Jahresende aus der Geschäftsführung scheidende Joachim Muus.

„Mit Lottomitteln sowie Unterstützung durch die Marke Radeberger, Partner des Optikparks seit 2007, und die Rathenower Werbebeschriftungsfirma Bethke wurden die zwei Pyramiden jetzt erneuert und dabei grundlegend neu gestaltet“, ergänzte die ebenfalls aus der Funktion scheidende Optikpark-Geschäftsführerin Elfie Balzer. Die Gesamtkosten betrugen 20.000 Euro.

Das Grundmaterial sind Aluminiumverbundplatten, die mit einer Farbfolie bezogen wurden. „Das Material ist langlebig und witterungsbeständiger“, erklärte Werbefachmann Norbert Bethke. „Bei Bedarf sind die die Platten besser austauschbar.“ Bereits in Vorbereitung auf die BUGA 2015 waren die Pyramiden mit pulverbeschichter Farblackierung überarbeitet worden. Nachdem die farblich unterschiedlichen einzelnen Tafeln bisher von unten nach oben im Farbton abgestuft verliefen, erhielten jetzt die quer verlaufenden Tafeln jeweils einer der vier Seiten der Pyramiden eine einheitliche Farbe. „Durch die einheitliche Gestaltung der Querebenen der Pyramidenstufen in Weiß wird das einfallende Licht noch einmal auf die Farbflächen reflektiert und erzeugt so unterschiedliche Nuancen innerhalb des Farbtons“, so Joachim Muus. Die Nordpyramide wurde in den kräftig-leuchtenden Grundfarben zweiter Ordnung, Grün, Rot, Violett, die Südpyramide in den Grundfarben erster Ordnung, Rot, Gelb, Blau gestaltet. Die vierte Farbseite ist jeweils in Weiß gehalten.