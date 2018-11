Die Wiederkehr des Morgensterns

Thomas Becker

Parey Die Astronomie ist zwar eine Naturwissenschaft, die sich auf Mathematik und physikalische Gesetze stützt, trotzdem ist sie manchmal weniger wissenschaftlich als man glauben möchte. So gibt es zum Beispiel das allseits bekannte Sternbild des „Großen Wagens“ gar nicht. Die einprägsame Sternenkonstellation gehört zum Sternbild „Großer Bär“. Das Sternbild „Walfisch“ dagegen ist in sich schon falsch, denn es gibt keinen Walfisch in der Natur.

Oftmals ist für solche wissenschaftliche Ungenauigkeiten der Volksmund verantwortlich, für den die sieben Sterne des großen Bären halt viel eher wie ein Wagen aussehen. Genauso verhält es sich mit dem „Abendstern“ oder „Morgenstern“. Dieser so hell und romantisch in der Abend- oder Morgendämmerung leuchtende Stern ist der Planet Venus der mit einem Stern so gar nichts gemein hat.

Im Laufe des Novembers taucht unser innerer Nachbarplanet wieder am Morgenhimmel auf. Ab dem 5. November ist er gegen 6.45 Uhr knapp über dem Südost-Horizont zu sehen und verbessert seine Sichtbarkeit bis in den Januar 2019 immer weiter. Mit einem minimalen Abstand von etwa 38 Millionen Kilometern ist die fast erdengroße Venus nach dem Mond der uns am nächsten kommende größere Himmelskörper. Selbst in leistungsstarken Teleskopen zeigt uns die Venus jedoch keine Details auf ihrer Oberfläche. Die durchweg geschlossene Wolkendecke leuchtet blendend weiß und ohne jede Kontur. Einzig die Phasen sind zu erkennen, ähnlich wie beim Mond. Im November ist sie als recht große Sichel zu sehen, während sie in den nächsten Monaten immer voller und kleiner wird.

Die Venus ist nach der römischen Göttin der Liebe benannt und wartet mit einigen Extremen auf. Die Oberflächentemperatur beträgt durchschnittlich etwa 465 Grad Ceslsius. Verantwortlich dafür ist neben der Sonnennähe eine 90-mal dichtere Atmosphäre wie auf der Erde, die zu mehr als 95 Prozent aus dem Treibhausgas Kohlendioxid besteht. Der Druck an der Oberfläche beträgt rund 90 bar, vergleichbar mit einer Wassertiefe von 900 Metern in den irdischen Ozeanen. Ein Mensch würde auf der Oberfläche bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht werden, während ein schwefelsäurehaltiger Regen auf die glutheiße Gesteinswüste niederrieselt. Oh, Du holder Morgenstern!

Am Morgen des 18. November erreicht der Sternschnuppenstrom der Leoniden sein Maximum. 15 bis 25 der sehr schnellen Meteore können pro Stunde auftauchen. Nach dem Untergang des Mondes kann sich ein Blick zum Himmel in der zweiten Nachthälfte lohnen. Wahre Sternschnuppenstürme mit tausenden Meteoren pro Stunde, für die die Leoniden bekannt sind, ereignen sich nur etwa alle 33 Jahre. Dann kehrt nämlich der Ursprungskomet des Stromes zurück, fliegt nahe an der Erdbahn vorbei und verteilt frisches Material. Erst im Jahre 2031 ist solch ein Ereignis wieder zu erwarten.

Mondphasen: Neumond - 07.11. / Erstes Viertel - 15.11. / Vollmond - 23.11./ Letztes Viertel - 30.11. Veranstaltungen: Informationen auf www.sternenpark-westhavelland.de; Fr. 09.11. / 18.00 Uhr - „Erlebnis Dunkelheit“ - Nachtwanderung in Parey (10 Euro). Infos dazu auf www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldung per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder unter 0176/78935281; Sa. 10.11. / 19.00 Uhr - „Sternenabend mit kleiner Wanderung“, Vortrag und Nachtwanderung mit Marion Werner in Strohdehne (8 Euro),Infos auf www.marion-werner.de, Anmeldung per E-Mail an marion.werner@freenet.de oder unter 033875/90192; Do. 15.11. / 18.00 Uhr - „Öffentliche Beobachtung am Sternenhimmel“ - Vortrag mit Beobachtung im Naturparkzentrum, Stremmestraße 10, Milow. Spende erbeten; Fr. 30.11. / 17.30 Uhr - „EinBlick ins Universum“ - Vortrag mit Beobachtung im Sternenblick Parey, Pareyer Dorfstraße 5, 14715 Havelaue OT Parey. Spende erbeten.