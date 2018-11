Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der amtierende deutsche Meister der Marktschreier kommt nach Oranienburg. Zusammen mit seinen Kollegen bietet Wurst-Achim kommende Woche von Donnerstag bis Sonnabend seine Waren an. Gleichzeitig soll es zum Wettstreit der deutschen und holländischen Marktschreier kommen. Mit einem Stand am Start sind neben dem selbsternannten lautesten Lebewesen Wurst-Achim auch Aale-Ole vom Hamburger Fischmarkt, Deutschlands jüngster Marktschreier Käse-Max, Naschkram Ben mit Süßwaren, Nudel-Dieter aus dem Ruhrgebiet, Gewürze-Uwe, Matjes-Martin und der holländische Blumenkönig, der mit 10 000 Pflanzen den Schloßplatz in ein Blumenmeer verwandeln will.

Der Markt ist vom 8. bis 10. November jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag ab 11 Uhr gibt es zum Frühstück mit Wurst, Käse und Matjes auch Freibier. Außerdem gibt es an allen Tagen ein Getränke- und Imbissangebot mit Spezialitäten aus dem Münsterland und aus Holland. Außerdem gibt es einen Krammarkt und ein Kinderkarussell.