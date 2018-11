Marco Pavlik (Linke) kandidiert für Landtag

Roland Becker

Oberhavel (HGA) Mit Marco Pavlik will ein bereits gut vernetzter Newcomer der Linken zur Landtagswahl am 1. September 2019 im Wahlkreis 7 (Hennigdsorf, Velten, Kremmen, Oberkrämer, Löwenberger Land) antreten. Er wurde am vergangenen Sonnabend in Hennigdsorf mit 90 Prozent der Stimmen gewählt.

Der 50-jährige gelernte Mechaniker, der derzeit als Gewerkschaftssekretär bei Ver.di arbeitet, wechselte erst vor gut einem Jahr von der SPD zur Linken. Der jetzt in Mühlenbeck lebende, gebürtige Pankower trat nach eigenen Angaben noch vor dem Mauerfall 1989 in die SDP, dem ostdeutschen Vorläufer der SPD, ein. Mittlerweile bereits zum Landesvorstand der Linken gehörend, begründet Pavlik seinen Parteiwechsel damit, dass die SPD unter dem gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Bundestagswahlkampf „nicht die Fehler der Hartz-IV-Politik korrigiert hat. Das hat für mich das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Vor den Delegierten zeigte sich Pavlik kämpferisch: „Ich bin nicht als Kandidat angetreten, um um Platz zwei oder drei zu kämpfen.“ Damit hat er sich eine herausfordernde Aufgabe gestellt. Bislang war der Wahlkreis immer fest in SPD-Hand. Durch die Schwäche der Partei und den Umstand, dass Thomas Günther nicht mehr kandidiert, dürften aber auch CDU und AfD Morgenluft wittern.

Gegenüber dieser Zeitung sagte Pavlik, dass er auch um einen vorderen Platz auf der Landesliste kämpfen will, um gegebenenfalls per Zweitstimmen-Liste in den Landtag einziehen zu können. „Ich möchte politisch noch etwas bewegen, und zwar dort, wo die Entscheidungen getroffen werden.“ Ganz oben auf seiner Agenda: „Den Menschen muss wieder stärker zugehört werden.“

Sein politisches Steckenpferd liegt dabei in der Verkehrspolitik. Vor den Delegierten sagte er: „Wir müssen weg von immer mehr Individualverkehr.“ Zu stärken seien der Transport auf der Schiene und den Wasserwegen sowie mehr Radverkehr in und zwischen den Kommunen. Im Fokus stehe bei ihm auch ein besserer ÖPNV. „Dabei ist die Fahrscheinlosigkeit nicht zu vergessen“, warb er gegenüber dieser Zeitung für kostenfreie Busse und Bahnen.

Eine sehr hohe Priorität im Wahlkampf räumt er dem Ringen um den Wiederanschluss Veltens ans S-Bahn-Netz ein: „Es wird Zeit, den Anschluss, den es gegeben hat, wieder herzustellen.“ Zwar habe Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) den Wiederanschluss zugesichert, sie benenne aber bis heute nicht das Wann. „Das macht sie öfter so“, kritisiert er die hinhaltende Politik, die die Ministerin bereits bei mehreren Verkehrsprojekten aufgezeigt habe. Allerdings warnt auch Pavlik vor zu hohen Erwartungen beim Lösen der Verkehrsprobleme. Das seien Aufgaben, die nicht in einer Legislatur gelöst werden können. (rol)