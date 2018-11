Granseer SPD spricht Gruschinske und Schröder das Vertrauen aus

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine Überraschung war der erste Tagesordnungspunkt bei der Versammlung des SPD-Ortsvereins Gransee-Fürstenberg nicht. Es ging um die Nominierung eines Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl in Gransee 2019. Amtsinhaber Mario Gruschinske hatte bereits vor drei Wochen öffentlich erklärt, sich erneut um das Amt bewerben zu wollen. Die Abstimmung zugunsten Gruschinskes fiel denn auch einstimmig aus, er selbst enthielt sich.

Er wolle weitermachen, aber vermeiden, den Eindruck eines „weiter so“ zu erwecken, betonte Gruschinske in seiner Bewerbungsrede. „Es gibt bestimmt Dinge, die wir gemeinsam noch besser machen können“, sagte der Amtsinhaber, der gleichfalls auf die gute überparteiliche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre mit den Stadtverordneten verwies.

Er rechne noch mit mindestens einem Kandidaten einer anderen politischen Gruppierung, so Gruschinske weiter. Die Auseinandersetzung um das Amt möge auf Augenhöhe erfolgen, wobei keiner der Konkurrenten, ihn eingeschlossen, es an Wertschätzung für die Person des anderen mangeln lassen dürfe. Unbedingt gelte es auch, mehr Menschen für die Wahl zu mobilieren. „2014 hatten wir eine Wahlbeteiligung von etwas mehr als 40 Prozent. Es ist unverständlich, dass viele Leute die nicht wählen wollen, die unmittelbar vor ihrer Haustür die Weichen für die Zukunft stellen“, so Gruschinske weiter.

Eine kleine Überraschung war für die Sozialdemokraten die Bekanntgabe von Karsten Peter Schröder als Landtagskandidat für den Wahlkreis 10. Der SPD-Unterbezirksgeschäftsführer, der auch als Vorsitzender des Kreistages bekannt ist, wohnt zwar in Bärenklau und damit nicht im Wahlkreis. „Aber wenn man als Oberhaveler sich für die Leute im Norden einsetzen will, muss man wohl kein schlechtes Gewissen haben“, sagte Schröder, der auch im Ortsbeirat von Bärenklau und der Gemeindevertretung Oberkrämer aktiv ist. Und er zeigte sich kämpferisch: „Ich trete an, um den Wahlkreis für die SPD zurück zu holen.“ Der Ortsverein Gransee-Fürstenberg nominierte ihn nicht nur einstimmig, sondern sagte ihm auch die volle Unterstützung für den Wahlkampf zu.

In den weiteren SPD-Ortsvereinen, die zum Wahlkreis gehören (Zehdenick, Templin und Lychen) wird er sich ebenfalls noch vorstellen. Die Kandidatenaufstellung erfolgt dann auf einer Delegiertenversammlung, deren Termin aber noch nicht feststeht. Die Delegierten der weiteren Oberhaveler Wahlkreise 7,8 und 9 küren ihre Kandidaten im Vorfeld des Unterbezirksparteitags am 24. November.