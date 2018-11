Studenten illuminieren verborgene Teile des Klappgrabens

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Am Bollwerk, nahe dem alten Bahnhof und unter der Siechenstraße: Überall dort ist der Klappgraben den Neuruppinern bewusst, weil er sichtbar ist. Doch hinter den Wohnblöcken an der Friedrich-Engels-Straße verläuft er ebenfalls. Am 16. November können Besucher des 13. Internationalen Lichtworkshops das Gelände erkunden.

Studierende des Studienganges Architectual Lighting Design der Hochschule Wismar haben sich dieses Mal diese Fläche mit den sichtbaren und verborgenen Teilen des Klappgrabens ausgesucht, um sie in Szene zu setzen. Cornelia Lambriev-Soost, die den Lichtworkshop seit Jahren begleitet, erklärt, welche Bereiche dieses Mal in die Lichtinstallation einbezogen werden: Über die Friedrich-Engels-Straße werden die Besucher am 16. November über den Hof der Klappgrabenblöcke bis zum Hintereingang des Predigerwitwenhauses geleitet. Eine Treppe führt dort in den Anbau. Von diesem Standort aus geht es direkt auf die Fischbänkenstraße und weiter nach rechts auf die Siechenstraße, bevor die Tour am Bollwerk endet. „Ein beträchtliches Areal“, sagt Cornelia Lambriev-Soost. Die Größe der Fläche sei eine Schwierigkeit. Die Studierenden bräuchten unzählige Leuchten, Kabeltrommeln und andere Utensilien, um alles zu illuminieren. „Sie werden sich etwas einfallen lassen“, ist Lambriev-Soost überzeugt. Insgesamt 22 Studierende aus zwölf Ländern werden beim Lichtworkshop dabei sein. „Die Welt trifft sich wieder in Neuruppin.“

Das Areal, das es dieses Mal in Szene zu setzen gilt, ist nicht ohne Hintergedanken ausgewählt worden. Denn dort tut sich etwas. In 13 Jahren Lichtworkshop seien schon einige Bereiche ausgeleuchtet worden, sagt Baudezernent Arne Krohn. Doch die Ideen würden der Stadt nicht ausgehen. Das Projekt soll in diesem Jahr mit einem städtebaulichen Vorhaben verknüpft werden. Denn schon seit Jahren gibt es Überlegungen, was mit dem Flurstück hinter den Klappgrabenblöcken passieren könnte. Es befindet sich in Stadthand. Eine Weg durch das Areal wird schon lange diskutiert. Selbst viele Neuruppiner würden es nicht kennen und wären erstaunt, wenn sie einen Blick in die Blöcke und aufs Grundstück werfen können, so Krohn.

Einen ersten Einblick in den Klappgraben gibt es vor Ort bereits. „Aber wie machen wir jetzt weiter?“, fragt Krohn. Ursprünglich hatte die Stadt gehofft, die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke einfach anzuschreiben und zu bitten, ihre Zäune auf die eigene Grundstücksgrenze zu stellen. „Dann hätten wir, ohne dass wir etwas machen müssten, eine Parzelle, die quer durch den Block begehbar wäre.“ Aber so einfach sei es nicht. Einige gestalterische Vorüberlegungen seien nötig, Wege müssten befestigt werden. „Das alles hat jetzt noch einmal eine Wende erfahren“, erklärt Krohn. Hintergrund ist der Fakt, dass der Klappgraben selbst auch saniert werden muss (RA berichtete). Ein größerer Aufwand steht der Stadt damit ins Haus. Mit einer Durchwegung zum Fontanejahr – laut Krohn „ein heimlicher Wunsch“ – wird es daher nicht klappen.

Doch die ersten Abstimmungen mit den Stadtwerken haben bereits stattgefunden. „Es wird eine gemeinsame Planung in Auftrag gegeben“, sagt Arne Krohn. Neben der Sanierung des Klappgrabens sollen darin auch Vorschläge enthalten sein, wie das Areal rundherum gestaltet werden kann. Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) wird ebenfalls einbezogen. Diese soll das Predigerwitwenhaus von der Stadt übernehmen – wenn denn die Neuruppiner Stadtverordneten im Dezember zustimmen.

Das Lichtprojekt soll nun als Auftakt für alle Vorhaben rund um diese Fläche dienen. Am 13. November beginnen die Studierenden mit ihrer Arbeit, nach einem Rundgang mit Arne Krohn. Cornelia Lambriev-Soost hofft auf ein Entgegenkommen der Menschen, die in den Klappgrabenblöcken leben. Denn vor ihrer Haustür ist es bald – aber nur für einige Tage – vorbei mit der abendlichen Stille. Die Lichtdesigner müssen ihre Installationen testen und verfeinern, und das geht nur im Dunklen. Bis Mitternacht oder etwas darüber hinaus kann da schon gearbeitet werden.