Pendlerbahnhof könnte in Sachsenhausen entstehen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburgs Grüne fordern einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Fahrradverkehrs.

Bei einem Bürgerforum zum Thema Mobilität stellte der Grünen-Landesvorsitzende Clemens Rostock außerdem das Konzept von Landesbussen vor, die Mittelzentren miteinander verbinden sollen und beispielsweise zwischen Oranienburg und Bernau fahren könnten. „Damit wären auch die östlichen Ortsteile Oranienburgs mit Wandlitz verknüpft“, sagte Oranienburgs Grünen-Fraktionschef Heiner Klemp.

Der in Hennigsdorf lebende Rostock forderte außerdem mehr Züge für den Bahnhof Sachsenhausen. „Dort könnten Parkplätze und Busanbindungen geschaffen werden, so dass Pendler aus Gebieten nördlich von Oranienburg nicht mehr in die Kernstadt hineinfahren müssten“, sagte Rostock. Der Pendlerparkplatz an der Stralsunder Straße, der derzeit in Richtung Lehnitzstraße erweitert wird, ist meistens komplett voll. Würde beispielsweise die heute in Oranienburg endende Regionalbahn RB 20 bis Sachsenhausen fahren und auch die ab Dezember 2022 geplante neue Regionalbahnlinie RB 32 (zum Flughafen BER) in Sachsenhausen halten, sei dort mit vorhandenen Zügen sogar ein 15- bis 20-Minuten-Takt möglich, sagte Rostock.

Heiner Klemp erläuterte zudem das neue ÖPNV-Konzept der Stadt, das derzeit erarbeitet wird. Mit einer Bündelung von Linien würden Ortsteile und Kernstadt künftig besser erschlossen. Dadurch sei sogar ein 30-Minuten-Takt möglich, sagte Klemp und sprach von einer Erschließung in „Stadtbusqualität“. Als Bürgermeisterkandidat hatte er im vergangenen Jahr eine eigene, von der Stadt betriebene Stadtbuslinie ins Spiel gebracht. Während des Bürgerforums wurden außerdem Ideen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs diskutiert.

Das nächste offene Bürgerforum der Grünen am 20. November ab 18 Uhr im Regine-Hildebrandt-Haus ist dem Thema Familie gewidmet.