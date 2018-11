Kostengrenze für Schwimmbad völlig offen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Noch immer wissen weder die Verantwortlichen im Rathaus noch die SPD als stärkste Fraktion im Stadtparlament, wo sie die finanzielle Grenze für den Bau des neuen Stadtbads ziehen wollen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass intern bereits Summen diskutiert, aber noch nicht der Öffentlichkeit zugemutet werden sollen. Denn Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sagte bei der Vorstellung des Haushalts für 2019: „Im Beschluss, den die Stadtverordneten am 5. Dezember fassen werden, werden Sie ganz überraschend eine Zahl finden.“ Auch SPD-Fraktionschef Udo Buchholz wehrte am Donnerstag konkrete Nachfragen zur monetären Obergrenze ab. „Über den finanziellen Rahmen haben wir uns in der Fraktion noch keine Gedanken gemacht.“

Dabei war noch im Mai alles anders geplant. Damals verabschiedete das Stadtparlament einen Beschluss, mit dem die Stadtwerke aufgefordert wurden, bis Ende 2019 eine neue Projektierung für das Bad vorzulegen, das auf die notwendigsten Angebote reduziert wird. Dazu sollten eine Kostenberechnung und ein grober zeitlicher Ablaufplan geliefert werden.

Jetzt heißt es von SPD und Rathaus, im Dezember erst einmal einen Grundsatzbeschluss zum Bau eines solchen Bades zu fassen. Offensichtlich konnten die Stadtwerke bislang auch noch gar nicht konkreter planen, denn, so Buchholz: „Noch bis vor einer Woche haben andere Fraktionen, nicht wir, Wünsche geäußert.“ Die reichten von einer Rutsche bis zur Sauna.

Der Bürgermeister gibt sich dennoch verhalten optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass wir das Bad mit dem genehmigten Kredit von 20 Millionen Euro hinkriegen. Die restliche Finanzierung kommt über die Jahre aus den laufenden Haushalten.“