Bewährungsstrafe nach tragischem Unfall auf der Neuruppiner Straße

Markus Kluge

Walsleben (MOZ) Der 30. September 2016 war eine Tragödie für Marika P. und Patrick K. Bei dem Unfall in Wals­leben, in den beide verwickelt waren, verlor Marika P. ihr linkes Bein. K. wurde deswegen am Dienstag am Neuruppiner Amtsgericht wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Am Abend des Unfalls waren an dieser Stelle gut 100 Jugendliche unterwegs.

Es muss ein Herbstabend gewesen sein, dem viele Jugendliche in der Gegend entgegengefiebert haben. Die Disco Nightstar eröffnete nach längerer Pause wieder und lud zum Tanzen ein. Die Freunde Marika P., Karl P. und Leon T. trafen sich schon nach dem Abendessen in Neuruppin, um ein Bier zu trinken und gegen 21.30 Uhr mit der Bahn vom Bahnhof West nach Walsleben zu fahren. So wie es offenbar regelmäßig viele Jugendliche machen.

Patrick K. war zu diesem Zeitpunkt beim Fußball-Training, und die Walslebener Frank und Marion K. saßen derweil im Neuruppiner Kino. Ihre Wege sollten sich kurze Zeit später auf der Neuruppiner Straße kurz vor Walsleben kreuzen.

„Der Zug war rappelvoll“, erinnert sich Leon K. Die drei Freunde waren laut Marika P. zügig aus dem Waggon ausgestiegen und auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Disco gelaufen – hinter ihnen zig andere Menschen. „Wir wollten nicht anstehen, sondern die ersten sein“, sagt sie aus. Weil es so dunkel war, so erinnern sich andere Zeugen, hatten einige Jugendliche Taschenlampen dabei oder das Licht an ihren Handys angeschaltet. Denn einen Fußweg oder eine Straßenbeleuchtung gibt es in dem Abschnitt zwischen Bahnhof und Disco nicht.

Zu diesem Zeitpunkt waren auch Frank und Marion K. wieder auf dem Weg vom Kino nach Hause. Sie kamen aus der anderen Richtung. „Ich habe mir angewöhnt, immer mit Nebelscheinwerfern zu fahren, um das Wild zu sehen“, so der 58-Jährige. Außerdem wussten seine Frau und er: Wenn an der Disco das Reklameschild wieder leuchtet, müssen sie mit Fußgängern auf der Strecke rechnen, auf der seinerzeit noch Tempo 80 erlaubt war. Ein Verkehrszeichen an der Straße aus Richtung Darritz kommend weißt zudem auf die Gefahr durch Fußgänger hin. K. war nach eigenen Angaben bereits mit Tempo 70 unterwegs, als er im Licht des Nebelscheinwerfers am linken Straßenrand weiße Turnschuhe wahrnahm. Deshalb sei er vom Gas gegangen und habe gebremst.

Das Aufleuchten der Bremslichter hat auch Patrick K. wahrgenommen, der einige Meter hinter dem Paar auf seinem Motorrad unterwegs war. Vom Sport aus Darritz kommend wollte der 34-Jährige nach Wusterhausen. Dem kurzen Aufleuchten der Bremslichter maß er aber keine große Bedeutung bei. Stattdessen setzte er zum Überholen an.

Die Jugendlichen auf der Gegenspur registrierten K.s langsamer werdendes Auto, dessen Licht sie schon lange gesehen hatten. Völlig unvermittelt tauchte aber plötzlich auf ihrer Spur ein weiterer Scheinwerfer auf.

Alles, was dann passierte, ereignete sich in Bruchteilen von Sekunden. Karl P. warnte Marika P. und Leon T., die neben ihm liefen, noch mit einem „Pass auf!“. Er selbst sprang zur Seite. Autofahrer K. bemerkte nur, wie das Motorrad an ihm vorbeizog. Und Patrick K. sah zu spät, dass plötzlich Personen vor ihm auf der Straße liefen, die bis auf die weiße Hose von Marika P. nur dunkel gekleidet waren. „Ich habe noch gebremst und versucht, irgendwie nach rechts zu kommen. Ich dachte mir, dem Autofahrer tut es nicht so weh, wenn ich gegen ihn stoße“, so K. Doch das hat nicht geklappt.

Er stürzte. Seine Maschine traf Marika P. am linken Bein und riss sie um. Das Motorrad rutschte funkenschlagend auf dem Asphalt noch mehreren Jugendlichen entgegen bis es mehr als 40 Meter später auf dem angrenzenden Acker zum Liegen kam. „Als ich aufgewacht bin, lag ich mit dem Kopf auf der Straße“, so die heute 18-Jährige. Frank K. erinnert sich noch an die Totenstille, die herrschte als er kurz nach dem Unfall aus seinem Wagen stieg. Doch: „Dann hörte ich ein Mädchen schreien.“ Ein anderes Mädchen habe erbärmlich geweint. Andere hätten mit ihren Handys herumgestanden. Marika P. habe auf der Straße gelegen und stark geblutet.

Patrick K. hatte die Kollision nicht wahrgenommen. Er kam zu sich, als ein junges Mädchen ihm die Motorradschlüssel brachte. Rettungswagen und Polizei trafen fast gleichzeitig ein. „Es hieß erst, dass mehrere Fußgänger verletzt auf dem Acker liegen“, so Polizeihauptmeister Heiko S. Autofahrer Frank K. und Patrick K. sollen sich an der Unfallstelle unterhalten haben. „Er hat gesagt, er habe sich noch gewundert, dass ich gebremst habe. Darauf habe ich gesagt, dass ich mich gewundert habe, dass er überholt hat“, berichtet Frank K.

Marika P. wurde noch in derselben Nacht operiert. Aufgrund der zerschmetterten Knochen, zerrissenen Gefäße und zerfetzen Muskeln entschieden die Ärzte, das Bein ab dem Oberschenkel zu amputieren. Die Folgen waren und sind für die junge Frau katastrophal. Neben den Schmerzen, psychischen Belastungen und körperlichen Veränderungen hat sie ein Schuljahr wiederholen müssen. Trotz Reha und Physiotherapie könne sie mit ihrer etwa acht Kilogramm schweren Prothese nur knapp 400 Meter am Stück laufen. Ans Sporttreiben wie früher ist nicht zu denken. „Sie war völlig aus dem Leben gerissen“, beschreibt Mutter Monika P. die Situation ihrer Tochter. Ihren Alltag – vor allem, wenn Marika P. von einem Ort zum anderen muss – kann die heute 18-Jährige nur mit Hilfe ihrer Familie organisieren. Auch andere leiden unter den Folgen der Nacht: Autofahrer K. konnte nach den Eindrücken des Unfalls drei Tage nicht schlafen. Motorrad-Fahrer Patrick K. mache sich Vorwürfe. Auf sein Motorrad sei er bis heute nicht wieder gestiegen. Bei Marika P. hat er sich erst am Dienstag vor Gericht entschuldigt, da er vorher Angst vor den Reaktionen der Familie hatte.

Ein Gutachter hat den Unfallhergang ebenfalls untersucht. Er kam zu dem Schluss, dass K. im günstigsten Fall mit Tempo 82 unterwegs war, im schlechtesten mit 117. In beiden Fällen hätte der 34-Jährge den Unfall aber nicht verhindern können, da er die Jugendlichen in der Dunkelheit mit seinem Motorradscheinwerfer beim Überholen erst gar nicht und dann zu spät gesehen hätte.

Weil Patrick K. sämtliche Warnhinweise wie Schilder und das Bremsen des Autos ignoriert hat und in der Dunkelheit nichts sah, habe er gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen und sich damit der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten am Dienstag deshalb eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt, ein Fahrverbot von sechs Monaten und die Teilnahme an einem Verkehrssicherheitsseminar. Die Verteidigung plädierte für eine Geldstrafe, da die Mitschuld der Fußgänger auf der Straße nicht außer Acht gelassen werden dürfe.

Richter Frank Jütter verurteilte K., der zuletzt 2014 aktenkundig in Karwe gegen das Tempolimit verstieß, zu sechs Monaten Haft, die zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem soll er für drei Monate seinen Führerschein abgeben, ein Bußgeld von 1 000 Euro an die Verkehrswacht zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. „In dieser Situation war es nicht angezeigt, zu überholen. Wer überholt, muss eine Strecke einsehen können“, betonte Jüttner in der Begründung seines Urteils, das noch nicht rechtskräftig ist.

Mehrfach wurden beim Prozess die Umstände an der Straße kritisiert, an der kein Platz für Fußgänger ist. „Wo sollen die Jugendlichen dort hin? In meinen Augen ist das ein Versagen der Kommunen“, so Frank K. Soldat Florian A., der vor Ort Erste Hilfe leistete, sagte: „Die Situation ist gefährlich, wenn alle Jugendlichen im Dunkeln auf der Landstraße laufen müssen.“ Seine Einschätzung: „Es hätte an diesem Abend auch noch jemand anderen treffen können.“